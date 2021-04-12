На НПЗ имени Менделеева под Ярославлем пообещали устранить нарушения до 1 июля

В Тутаевский городской суд Ярославской области поступило два протокола об административных правонарушениях в отношении НПЗ имени Менделеева, где 6 марта произошел взрыв и пожар на емкостях для хранения нефтепродуктов, сообщили в пресс-службе областного суда.

В сообщении отмечается, что предприятие обвиняется по ч.1 ст. 8.2 КоАП РФ (Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления) и ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ (Уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления).

В пресс-службе Ярославского ОПНМЗ имени Менделеева пояснили, что в настоящий момент на Ярославском опытно-промышленном нефтемаслозаводе завершилась плановая проверка Росприроднадзора. По итогам проверки был получен ряд замечаний. На предприятии разработан план мероприятий по их устранению в срок до 1 июля.

«Сразу же после инцидента было вывезено семь машин загрязненного снега на пруды-усреднители, с дальнейшей откачкой на очистные сооружения. Загрязненный грунт вывозится специализированной организацией по мере оттаивания. Важно отметить, что грунт находится внутри промышленной площадки, за пределами природоохранной зоны. Загрязнение берега Волги исключено, ведется ежедневный мониторинг. Вся талая вода на площадке заведена в стоки промышленной канализации. Претензия о добровольном возмещении материального ущерба будет удовлетворена в нормативный срок»,— уточнили в пресс-службе предприятия.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что вечером 6 марта на НПЗ имени Менделеева произошел взрыв и пожар на емкостях для хранения нефтепродуктов. По данным регионального управления МЧС, в ликвидации пожара участвовало 14 единиц техники и 48 человек личного состава. В результате ЧС пострадавших нет. Отобранные после аварийной ситуации пробы почвы по результатам лабораторных исследований имели превышения по загрязняющим веществам в 36,8 раза. Предварительный расчет размера вреда, причиненного почве в результате аварийной ситуации, составил 468 тыс. руб. В адрес предприятия была направлена претензия о добровольном возмещении вреда. Росприроднадзор обратится в суд с требованием приостановить деятельность НПЗ имени Менделеева сроком до 90 дней.

Дарья Сабаева