Прорывные методики сельского хозяйства

Непосвященный городской житель сильно удивится, узнав, что передовые технологии сегодня сконцентрированы не в его умном гаджете, а в сельском хозяйстве. Да, современный АПК активно внедряет прорывные методики цифрового земледелия, киберагрономии и безотходного производства. И все это здесь – в Большемуртинском, Сухобузимском, Емельяновском и других районах Красноярского края.



«Достижения этого года превзошли наши самые смелые ожидания – край показал самую высокую урожайность от Урала до Тихого океана. За этим стоит ваш труд, высокая культура земледелия, новые технологии и правильная управленческая политика», – отметил во время подведения итогов уборочной кампании губернатор Александр Усс.

Помимо рекордов в сборе и намолоте современные технологии дают прогрессивному агробизнесу главное преимущество перед полагающимися исключительно на погоду конкурентами – сокращение себестоимости без потери качества продукции, что приносит дополнительную прибыль.

О высоком

Высокие технологии не пустые слова. Тут в числе лидеров региона – многопрофильный холдинг Goldman Group. С момента основания аграрии применяют передовые системы, позволяющие экономить средства, масштабировать производство и повышать доход.

Так, на собственных полях холдинга реализована программа цифрового земледелия, алгоритмы которой были разработаны совместно со специалистами Сколково. Вся техника ювелирно управляется с помощью спутников, что позволяет не засеивать и не обрабатывать борозды внахлест. Ведь при возделывании нескольких тысяч гектаров такие «дважды обработанные» участки порождают перерасход на сумму до нескольких миллионов рублей, что отразилось бы на конечной стоимости продукта.

Еще пример: на базе инновационного свинокомплекса «АгроЭлита» круглый год работает «всеядная» биогазовая станция, возведенная по итальянской технологии и адаптированная под климатические условия Сибири. Специально по заказу холдинга учеными аграрного университета был выведен штамм метанобразующих бактерий, жизнестойких при низких температурах.

Сегодня в тренде экологичность, однако биогазовая станция – это совсем не дань моде. Рециклинговый объект Goldman Group – мощный инструмент, который, во-первых, действительно благотворно влияет на состояние окружающей среды, во-вторых, является идеальным примером системы безотходного производства и, как следствие, несет экономическую выгоду.

Газ, выработанный биогазовой станцией, обеспечивает отопление всего сельскохозяйственного комплекса

Предприятию не требуется выделять бюджет на утилизацию отходов, очистку близлежащей территории, а также на энергообеспечение. Сэкономленные средства идут в производственный оборот. Например, на приобретение животных и техники, закупку семян и удобрений для выращивания зерновых и изготовления комбикорма. Таким образом, производство масштабируется. Пропорционально растет и прибыль.

Максимальная концентрация на маржинальности является ключевой стратегией Goldman Group. Ее эффективность подтверждают финансовые результаты холдинга за 2020 год: рост прибыли по всем направлениям бизнеса за счет снижения себестоимости.

Биогазовой станцией всерьез заинтересовались экологи. Ведь такие установки могут быть использованы на всех предприятиях, имеющих дело с разными органическими отходами (включающими несколько видов сырья), в том числе и на полигонах ТБО, в сельском хозяйстве. Особенно актуальна станция для удаленных от ЛЭП и магистральных газопроводов хозяйственных объектов, так как позволяет поддерживать полную энергетическую автономность. Установка может выступать в качестве альтернативного источника электроэнергии, вырабатывая до 1 500 кВт•ч.

Как работает биогазовая станция?

Особая уникальность станции, установленной Goldman Group, в том, что работать она может, используя различные типы сырья. Для работы можно применять отходы бойни, навозные стоки, отходы зернопереработки, испорченное зерно. И это уникальный случай, ведь большинство работающих на территории Европы и России станций могут использовать только 1–2 вида сырья.

Принцип действия прост. Когда все реакторы установки заполнены, в действие вступает флотатор – элемент, отвечающий за переработку. Бактерии способствуют разложению сырья на газ, сухую и жидкую субстанции. Выработанный газ обеспечивает отопление всего сельскохозяйственного комплекса. Сухая субстанция направляется в поля для удобрения земель, а жидкая – для их орошения.

Обслуживание механической части и управление процессами осуществляют прошедшие обучение специалисты Goldman Group своими силами, техническую поддержку ПО – компания-производитель дистанционно, по запросу заказчика. Несмотря на заимствование технологии, биогазовая станция имеет минимальную зависимость от европейских производителей комплектующих и расходных материалов. Все необходимые и подходящие по качеству элементы, представленные на отечественном рынке, приобретены в России. Сбоев за период эксплуатации не было – работу станции легко контролировать дистанционно, а управление всеми процессами возможно даже со смартфона.

Холдинг Goldman Group ориентирован на устойчивое развитие в экологической, социальной и экономической сферах. На фоне глобальных изменений климата и экологии, а также усиления значимости социально ответственного подхода к ведению бизнеса это свидетельствует о прогрессивном мышлении менеджмента компании и позволяет претендовать на присвоение в 2021 году рейтинга ESG (Environmental, Social, Governance).