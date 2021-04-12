«Ростелеком» отрицает выемку документов в рамках дела о мошенничестве

«Ростелеком» заявляет, что сообщения о выемке документов в офисе компании в связи с расследованием дела о мошенничестве с тендерами не соответствуют действительности. О следственных действиях в «Ростелекоме» вчера, 11 апреля, со ссылкой на источник сообщил ТАСС.

«В ответ на появившиеся вчера, 11 апреля 2020 года, сообщения ряда СМИ о том, что правоохранительные органы якобы провели выемку документов в офисе "Ростелекома" в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве с тендерами в компании, считаем необходимым заявить, что данная информация не соответствует действительности»,— приводит «РИА Новости» сообщение пресс-службы.

По словам источника ТАСС, cотрудники ФСБ вчера проверяли деятельность «Ростелекома» по нескольким основным контрактам, которые после тендеров получали дочерние и аффилированные фирмы. По данным собеседника агентства, следствие считает, что они завышали объемы выполненных работ и выставляли подложные счета в рамках участия в тендерах. По его словам, «кураторы» из «Ростелекома» закрывали глаза на противоправные действия при утверждении тендеров, а полученную сверхприбыль делили между собой.