ТАСС: по делу о мошенничестве с тендерами в «Ростелекоме» прошла выемка документов

В офисе «Ростелекома» в Москве в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве с тендерами прошла выемка документов. В деле могут появиться новые фигуранты, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Ранее в рамках дела о мошенничестве Басманный суд Москвы арестовал бизнесмена Андрея Шмитько, главу департамента АО «Ай-теко» Игоря Колпакова и руководителя управления сопровождения проектов мобильных сервисов ГКУ Москвы «Информационный город» Олега Филимонова.

«Сотрудники ФСБ проверяют деятельность "Ростелекома" по нескольким основным контрактам, где тендеры выигрывали дочерние и аффилированные фирмы»,— сказал собеседник агентства. В пресс-службе компании сообщили, что «Ростелеком» активно сотрудничает с правоохранительными органами. «В интересах следствия детали не раскрываются»,— сказали в пресс-службе. Официальным комментарием правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.

По данным источника агентства, следствие считает, что аффилированные с «Ростелекомом» фирмы завышали объемы выполненных работ и выставляли подложные счета в рамках участия в тендерах. По его словам, «кураторы» из «Ростелекома» закрывали глаза на противоправные действия при утверждении тендеров, а полученную сверхприбыль делили между собой.

В конце марта источник ТАСС сообщал, что в рамках дела были проведены обыски в загородном доме замдиректора макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком» Александра Варева. Позже он был допрошен следователями и остался в статусе свидетеля.