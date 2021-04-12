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Путин поручил выбрать проекты для инвестиций из Фонда национального благосостояния

Президент России Владимир Путин поручил правительству составить список проектов для инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Перечень должен быть готов к 1 мая.

«Разработать при участии акционерного общества "Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций" и представить перечень инфраструктурных проектов, финансирование которых будет осуществляться с привлечением средств Фонда национального благосостояния»,— говорится на сайте Кремля.

Президент также поручил обсудить дальнейшее улучшение механизмов по защите капвложений и поддержку инвестпроектов малого и среднего бизнеса. Кроме того, господин Путин потребовал заняться вопросом налогового стимулирования бизнеса. В частности, снижения ставки налога на имущество при компенсации выпадающих доходов бюджетов субъектов РФ за счет поступлений по налогу на прибыль, а также снижения налогового бремени в случае инвестирования в проекты, связанные с техническим перевооружением или созданием производственных мощностей.

На прошлой неделе правительство заявило о планах расширить систему стимулирования инвестиций: настроить поддержку средних проектов, оптимизировать затраты инвесторов на инфраструктурные проекты и перенастроить финансовый рынок как источник средств для инвестпроектов.

О том, что уже сделано для поддержки бизнеса в России,— в материале “Ъ” «Планы капвложений вывели на смотр».

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