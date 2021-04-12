В Апшеронском районе Кубани ко Дню Победы восстановят два воинских захоронения

Два воинских захоронения реконструируют в Апшеронском районе Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

В частности, братскую могилу советских воинов, погибших в 1942-1943гг. в боях с фашистскими захватчиками, восстановят в станице Куринской. Там же реконструируют могилу Героя Советского союза Николая Новицкого, погибшего в 1943 году. Завершить работы по их восстановлению планируют к Дню Победы 9 мая.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в 2020 году в рамках ФЦП «Сохранение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» в Краснодарском крае восстановили 111 воинских захоронений. Кроме того, 4011 имен погибших защитников Родины нанесены на обелиски, 12 мемориальных знаков установлены на воинских захоронениях.

4 апреля 2021 года сообщалось, что до конца текущего года в Новороссийске власти планируют восстановить две братских могилы – на городском кладбище на Мысхакском шоссе и в селе Мысхако.

Алексей Белянин