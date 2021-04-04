В Новороссийске восстановят два воинских захоронения

До конца текущего года в Новороссийске власти планируют восстановить два воинских захоронения. Работы, по информации мэрии города-героя, проведут в рамках федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы».

Ремонт будет выполнен в центральном районе Новороссийска на городском кладбище по Мысхакскому шоссе. Там расположена братская могила советских воинов 1942-1943 годов. Здесь нанесут порядка 2 тыс. имен погибших солдат. Еще одну братскую могилу советских воинов 1943 года восстановят в селе Мысхако.

Всего в 2020 году в крае привели в порядок более 100 памятников военной истории. С 2021 по 2024 год на Кубани восстановят около 200 воинских захоронений.

Василий Хитрых