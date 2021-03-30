В прошлом году на Кубани было восстановлено более сотни воинских захоронений

В рамках Федеральной целевой программы «Сохранение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» в крае в прошлом году восстановили 111 воинских захоронений, 4011 имен погибших защитников Родины нанесены на обелиски. 12 мемориальных знаков установлены на воинских захоронениях, об этом зашла речь на собрании фракции «Единой России» кубанского парламента.

Также в регионе в 2020 году, объявленном президентом страны Годом памяти и славы, прошла серия патриотических акций «Бескозырка-2020», «Блокадный хлеб», «Лица Победы» и многие другие. Как отметил спикер Законодательного собрания края Юрий Бурлачко, региональная дирекция Года памяти и славы Краснодарского края была признана лучшей в России благодаря реализации этих мероприятий.

«Патриотизм – фундамент будущего России. Поэтому сколько бы мы ни проводили военно-патриотических мероприятий, их много не будет. Впереди празднование очередной годовщины Великой Победы и пусть она не юбилейная, но должна пройти не менее достойно», – рассказал господин Бурлачко.

Андрей Ульченко