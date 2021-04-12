Акции Alibaba растут на 7% после получения рекордного штрафа

Стоимость акций китайской интернет-компании Alibaba превышает 7%, свидетельствуют данные торгов Гонконгской фондовой биржи. На 8:02 мск акции Alibaba растут в цене на 7,61%, до 234,6 гонконгского доллара за акцию ($30,16).

Ранее в апреле Государственное управление Китая по контролю и регулированию рынка взыскало с Alibaba рекордный штраф в размере $2,78 млрд за нарушение антимонопольного законодательства. По данным расследования, компания злоупотребляла своим положением на рынке и принуждала потребителя пользоваться своими услугами.

Подробнее о расследовании — в материале “Ъ” «Alibaba и разбойники».