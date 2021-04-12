Более 400 тысяч человек в ВС РФ прошли полный курс вакцинации

Более 400 тыс. человек в Вооруженных силах России прошли полный курс вакцинации от коронавируса с применением двух компонентов вакцины, первую дозу препарата получили более 530 тыс. человек, сообщило Минобороны РФ.

«Первым компонентом вакцинированы 531 758 человек. Из них: 41% — военнослужащие, 59% — курсанты и преподаватели высших военных учебных заведений, преподаватели довузовских образовательных организаций. Полный курс вакцинации (двумя компонентами) в вооруженных силах получили уже 400 384 человека»,— говорится в сообщении Минобороны России.

Вакцинацию также прошли 183 иностранных военных атташе из 34 стран СНГ, Азии, Африки, Европы и Латинской Америки. По данным на 12 апреля, в Вооруженные силы поставлено более 650 тыс. доз вакцины против COVID-19. В сутки прививки делают более 12 тыс. военнослужащих и членов их семей. Для вакцинации используется препарат «Спутник V».

В каких масштабах и чем мир прививается от COVID-19 Читать далее

В России от коронавируса вакцинировано уже более 7 млн человек (4,8% населения). Ранее в апреле премьер-министр Михаил Мишустин потребовал нарастить темпы вакцинации от коронавируса россиян старше 60 лет.

О ситуации с COVID-19 в России — в материале “Ъ” «Эпидситуация становится все волнительнее».