Вылетевший в Петербург самолет вернулся в Сочи из-за разгерметизации кабины

Экипаж самолета Azur Air, который направлялся из Сочи в Санкт-Петербург, сообщил о разгерметизации кабины. На борту находились 190 пассажиров. Самолет успешно приземлился в аэропорту вылета, никто не пострадал.

«Экипаж АК Azur Air после взлета по маршрут Сочи-Пулково сообщил о разгерметизации кабины»,— говорится в сообщении пресс-службы аэропорта Сочи (цитата по «РИА Новости»).

Посадка прошла благополучно в 22:24 по московскому времени. По данным онлайн-табло, рейс выполнялся на самолете Boeing 737-8. Представитель авиакомпании сообщил ТАСС, что для пассажиров будет оформляться новый борт.