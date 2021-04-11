Французский парламент проголосовал за запрет коротких внутренних авиарейсов

В субботу Национальное собрание — нижняя палата французского парламента — проголосовало за запрет авиаперелетов по стране на короткие расстояния. Эта мера направлена на борьбу с вредными выбросами в атмосферу и изменением климата. Речь идет о внутренних рейсах между городами, путь между которыми на поезде занимает не более двух с половиной часов.

Это первое голосование по законопроекту, по нему еще будут голосовать и Национальное собрание, и французский Сенат. Если такой закон будет принят, то могут быть запрещены авиаперелеты по таким направлениям, как Париж—Нант и Лион—Бордо.

Природоохранные организации недовольны нынешним вариантом законопроекта — они предлагали ввести запреты на авиаперелеты по направлениям, которые можно преодолеть на поезде не за два с половиной, а за четыре часа. С другой стороны, противники такого запрета говорят о том, что он может ударить по и без того страдающей от пандемии коронавируса авиаотрасли и привести к сокращению рабочих мест в ней.

Яна Рождественская