Карасин Григорий Борисович

Родился 23 августа 1949 года в Москве. Окончил Институт восточных языков при МГУ по специальности «востоковед-историк» (1971).

В 1972 году начал дипломатическую карьеру в должности переводчика, а затем атташе посольства СССР в Сенегале. Работал в центральном аппарате МИДа, в Австралии, Великобритании. С 1992 года — глава управления департамента Африки и Ближнего Востока. В 1993 году возглавил департамент информации и печати. С 1996 года — заместитель министра иностранных дел (при министрах Евгении Примакове и Игоре Иванове). В 2000–2005 годах был послом в Великобритании.

В июне 2005 года вернулся на должность замминистра иностранных дел, в октябре того же года получил статус статс-секретаря. Курировал отношения с СНГ, связи с парламентом, общественными организациями и соотечественниками за рубежом. 12 сентября 2019 года стал членом Совета федерации от Сахалинской области, был первым заместителем председателя комитета по науке, образованию и культуре. С 17 марта 2021 года — председатель комитета Совета федерации по международным делам.

Заслуженный работник дипломатической службы РФ. Имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла. Награжден орденами «За заслуги перед отечеством» III и IV степеней, медалью этого ордена II степени, а также орденами Дружбы и Александра Невского. Имеет ряд других ведомственных и государственных наград, в том числе Белоруссии, Казахстана и Молдавии.