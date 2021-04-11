Баскетболисты достанутся бейсболисту

Близка к завершению сделка о покупке клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Миннесота Тимбервулвс». Глен Тейлор, который приобрел «Миннесоту» 27 лет назад за $88 млн, намерен продать ее миллиардеру Марку Лори и бывшему бейсболисту Алексу Родригесу за $1,5 млрд. В случае заключения договора право управления клубом перейдет к новым владельцам в 2023 году. Им придется приложить немало усилий, чтобы вывести из затянувшегося кризиса являющуюся сегодня одной из самых малоприбыльных и нерезультативных команду.

The Athletic сообщил, что у американского баскетбольного клуба «Миннесота Тимбервулвс» скоро сменится владелец. Предприниматель Глен Тейлор, неоднократно заявлявший о своем желании продать «Миннесоту», планирует заключить сделку с миллиардером Марком Лори и знаменитым в прошлом бейсболистом Алексом Родригесом. Документы о покупке клуба, в соответствии с которыми Лори и Родригес получат по 50% акций, были подписаны в эту субботу.

Предполагается, что в течение двух с половиной лет контролировать «Тимбервулвс» по-прежнему будет Тейлор, а Лори и Родригес будут выступать в роли «партнеров с ограниченной ответственностью». Право возглавить «Миннесоту» они получат только в 2023 году. Остальные детали стороны должны согласовать в ближайшие 30 дней.

По данным ESPN, стоимость сделки составит $1,5 млрд — притом что 27 лет назад Тейлор приобрел «Миннесоту» за $88 млн.

Однако сумма не выглядит слишком высокой на фоне заключенных в последние годы на американском спортивном рынке сделок.

Рекорд принадлежит россиянину Михаилу Прохорову, который в 2019 году продал сооснователю и вице-президенту Alibaba Group Джозефу Цаю баскетбольный «Бруклин Нетс» за $2,35 млрд. До этого рекорд делили другой представитель НБА «Хьюстон Рокитс» и «Каролина Пантерс» из американского футбола. За них в 2017 и 2018 годах было заплачено по $2,2 млрд. Еще один баскетбольный клуб — «Лос-Анджелес Клипперс» — был продан в 2014 году за $2 млрд.

«Миннесота» давно является одним из главных аутсайдеров своей лиги. Клуб не выходил в play-off с 2018 года. За всю историю, к слову, «Миннесота» оказывалась там всего девять раз и лишь один раз смогла преодолеть первый раунд. В данный момент она занимает последнюю, 30-ю строчку в турнирной таблице регулярного чемпионата с 13 победами в 53 матчах.

«Тимбервулвс» — аутсайдер и в финансовом смысле. По данным Statista, за прошлый сезон клуб заработал $214 млн (это в два раза меньше, чем лидеры рейтинга «Голден Стейт Уорриорс» и «Нью-Йорк Никс») и по этому показателю занял среди всех команд Национальной баскетбольной ассоциации 27-е место.

Екатерина Ремизова