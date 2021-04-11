ЕС обеспокоен задержанием главреда «Важных историй» Анина

Евросоюз (ЕС) выразил обеспокоенность по поводу обыска квартиры, кратковременного задержания и допроса главреда сайта «Важные истории» Романа Анина. Его допрашивали в ночь на 10 апреля как свидетеля по делу о нарушении неприкосновенности частной жизни, допрос будет продолжен 12 апреля. Обыск был проведен также в офисе издания.

«СМИ обязаны сообщать о проблемах, представляющих общественный интерес. Государственные органы должны гарантировать, что журналисты могут выполнять свою законную работу, а не препятствовать им или запугивать их»,— говорится в сообщении Европейской службы внешних связей. Там заявили об ухудшении ситуации со свободой СМИ в РФ в последние годы.

Обыск и допрос главреда «Важных историй». Что известно Читать далее

«Мы призываем российские власти соблюдать свои международные и внутренние обязательства. Свободу СМИ следует уважать. ЕС продолжит внимательно следить за этим вопросом»,— заявили в Европейской службе внешних связей.

Проект «Важные истории» специализируется на журналистских расследованиях, его в 2020 году создали журналисты «Новой газеты» Роман Анин и Олеся Шмагун. До этого господин Анин работал редактором отдела расследований «Новой газеты».

По данным портала, обыск может быть связан с материалом «Новой газеты» «Секрет "Принцессы Ольги". Как руководитель "Роснефти" Игорь Сечин связан с одной из самых роскошных яхт в мире?», автором которого был Роман Анин. В 2016 году суд обязал газету выпустить опровержение.