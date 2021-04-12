Чужой лед перешел к «Авангарду»

«Авангард» оказался в шаге от победы в полуфинальной серии Кубка Гагарина против «Ак Барса» после пятого ее матча. Он продолжил странную традицию этого противостояния, заключающуюся в том, что в нем победы одерживаются только на чужой площадке. В Казани «Авангард» выиграл — 3:2 в овертайме — при драматичных обстоятельствах. В основное время он спасся благодаря голу Ильи Ковальчука за минуту до сирены.

В пятом матче этой странной серии, в которой своя площадка — минус, а не плюс, «Авангард», кажется, захотел проделать с «Ак Барсом» то же самое, что тот только что проделал с ним в двух предыдущих матчах в Балашихе, где омский клуб уже давно временно квартирует. То есть победить не за счет общего превосходства в самых понятных игровых аспектах, а просто эффективно пользуясь редкими шансами, а в остальное время эффективно отбиваясь.

«Авангард» был исключительно терпелив. Он пережил непростой старт матча, когда отпахал меньшинство и удержался на плаву во многом благодаря голкиперу Шимону Грубецу. Он ни на секунду не расслаблялся и не переставал выискивать возможность цапнуть казанцев. И вот уже чуть не цапнул, когда Андрей Стась, влетев в чужую зону, пальнул в штангу.

А под занавес периода сложилось и с голом. Илья Ковальчук откинул шайбу на синюю линию Семену Чистякову, а тот бросил на жутко неудобной для вратаря Тимура Билялова высоте.

О стилистике второго периода неплохо рассказывает счет бросков в створ.

Вообще «Ак Барс» привыкли воспринимать как команду, которая в любых обстоятельствах хоккей осторожный предпочитает хоккею, в котором шашки наголо. Но тут все было иначе.

15:3 — таким было казанское преимущество по этим броскам.

Впрочем, рассказывает неплохо — не значит, что идеально. Отставание «Авангарда» в этом статистическом аспекте сформировалось в основном из-за очередных удалений. В равных же составах он снова был довольно колюч, и, скажем, у Дениса Зернова был недурной момент, чтобы отличиться. Впрочем, в любом случае глупо отрицать, что в этой двадцатиминутке вынужденный отыгрываться «Ак Барс» все-таки смотрелся солиднее, злее. А происшедшее в середине двадцатиминутки заключительной тянуло на прямое следствие оказанного им давления, пусть поначалу безрезультатного. Но вода ведь камень точит.

«Ак Барс», для которого и одна-единственная шайба уже представлялась, учитывая градус крепости и фарта гостей, большой удачей, забросил две подряд. И обе оказались в активе Дмитрия Воронкова. В первом эпизоде он сместился с края в центр и бросил с неудобной руки, во втором на пятачке подставил клюшку под прострел Станислава Галиева. Это был гол в большинстве. А получил его «Ак Барс» из-за неаккуратности ярчайшей из звезд «Авангарда» Ильи Ковальчука.

Все шло к казанскому выигрышу в основное время. «Ак Барс» уверенно удерживал разницу, не давал Грубецу смениться на шестого полевого игрока.

Но додержать отрыв до сирены не вышло. И насолил «Ак Барсу» игрок, которому персональный подвиг был нужнее всех.

Грубец все же сменился, Зернов завез шайбу поближе к казанским воротам, а там ее подхватил Илья Ковальчук и метко бросил. В нынешнем play-off у него до этого матча было три гола, но все — еще в серии первого раунда против разгромленного «Авангардом» «Автомобилиста», то есть не слишком важные. Теперь он забил гол важности высочайшей, поскольку вскоре его команда добыла победу в матче, в котором она от нее, казалось, безнадежно ускользала.

Дополнительное время в нем не продлилось и двух минут. Оборвался овертайм прорывом форварда «Авангарда» Рида Буше, после которого его клуб оказался в шаге от успеха в серии. Следующий матч в ней состоится во вторник на подмосковной площадке омского клуба.

Алексей Доспехов