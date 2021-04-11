Собянин: вторая волна реновации будет «круче и больше»

Вторая волна программы обновления жилья в Москве будет «круче и больше», заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, следующий этап начнется после того, как на месте домов, снесенных после расселения, будут строиться новые. Он не привел точных сроков начала второго этапа.

«Когда первая часть горожан переселится по программе реновации в стартовые дома и рядом будут снесены старые дома, там будет на этих площадках уже вторая волна, которая будет гораздо еще круче и больше, чем первая»,— сказал господин Собянин в эфире канала «Россия 1».

О втором этапе программы в феврале говорил вице-мэр и глава стройкомплекса Москвы Андрей Бочкарев. Он отмечал, что в 2021 году начнется массовый демонтаж расселенных домов и строительство новых домов на дополнительных площадках.

Программа реновации в Москве была принята в 2017 году. Один из потенциальных генеральных подрядчиков программы предложил властям столицы использовать при строительстве новых домов блочный принцип, говорил в марте глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. По его словам, это позволит собирать дома на стройплощадках за несколько месяцев.

Насколько перспективна подобная технология строительства — в материале “Ъ FM” «Реновация опробует блочную систему».