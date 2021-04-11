Главные анонсы 12–18 апреля

12 апреля, понедельник
В Энгельсе (Саратовская область) президент России Владимир Путин в День космонавтики посетит место приземления Юрия Гагарина и проведет совещание о развитии космической отрасли.
В Красноярске начнется Красноярский экономический форум.
В Красноярске суд присяжных рассмотрит дело бизнесмена и политика Анатолия Быкова об организации двойного убийства в 1994 году.
В Москве запланировано заседание суда по делу юриста Фонда борьбы с коррупцией (признан Минюстом РФ иноагентом) Любови Соболь.
В Египте пройдет визит главы МИД России Сергея Лаврова.
13 апреля, вторник
В Москве гарнизонный военный суд рассмотрит в особом порядке дело бывшего офицера ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого во взяточничестве и мошенничестве.
В Москве суд рассмотрит дело Сергея Василенко, обвиняемого в поджоге автомобиля Росгвардии на несогласованной акции 31 января.
В Иране пройдет визит главы МИД России Сергея Лаврова.
14 апреля, среда
В Москве Совет федерации заслушает доклад уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой о работе за 2020 год.
В Вене (Австрия) пройдет встреча комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе.
15 апреля, четверг
В Скопине (Рязанская область) суд проведет заседание по рассмотрению иска полиции о новых административных ограничениях в отношении Виктора Мохова, известного как «скопинский маньяк».
В Молдавии Конституционный суд рассмотрит запрос президента Майи Санду, которая просит признать ее право распустить парламент.
В Нидерландах пройдут судебные слушания по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году.
16 апреля, пятница
В Москве глава МИД России Сергей Лавров встретится со своим сербским коллегой Николой Селаковичем.
В Санкт-Петербурге пройдет пленарное заседание Межпарламентской ассамблеи государств—участников СНГ.
В Вашингтоне президент США Джо Байден встретится с премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой.
17 апреля, суббота
В Стамбуле (Турция) пройдет конференция по вопросу мирного урегулирования в Афганистане.
18 апреля, воскресенье
В Копенгагене начнется заседание бюро Парламентской ассамблеи ОБСЕ.