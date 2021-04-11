Главные анонсы 12–18 апреля

12 апреля, понедельник

В Энгельсе (Саратовская область) президент России Владимир Путин в День космонавтики посетит место приземления Юрия Гагарина и проведет совещание о развитии космической отрасли.

В Красноярске начнется Красноярский экономический форум.

В Красноярске суд присяжных рассмотрит дело бизнесмена и политика Анатолия Быкова об организации двойного убийства в 1994 году.

В Москве запланировано заседание суда по делу юриста Фонда борьбы с коррупцией (признан Минюстом РФ иноагентом) Любови Соболь.

В Египте пройдет визит главы МИД России Сергея Лаврова.

13 апреля, вторник

В Москве гарнизонный военный суд рассмотрит в особом порядке дело бывшего офицера ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого во взяточничестве и мошенничестве.

В Москве суд рассмотрит дело Сергея Василенко, обвиняемого в поджоге автомобиля Росгвардии на несогласованной акции 31 января.

В Иране пройдет визит главы МИД России Сергея Лаврова.

14 апреля, среда

В Москве Совет федерации заслушает доклад уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой о работе за 2020 год.

В Вене (Австрия) пройдет встреча комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе.

15 апреля, четверг

В Скопине (Рязанская область) суд проведет заседание по рассмотрению иска полиции о новых административных ограничениях в отношении Виктора Мохова, известного как «скопинский маньяк».

В Молдавии Конституционный суд рассмотрит запрос президента Майи Санду, которая просит признать ее право распустить парламент.

В Нидерландах пройдут судебные слушания по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году.

16 апреля, пятница

В Москве глава МИД России Сергей Лавров встретится со своим сербским коллегой Николой Селаковичем.

В Санкт-Петербурге пройдет пленарное заседание Межпарламентской ассамблеи государств—участников СНГ.

В Вашингтоне президент США Джо Байден встретится с премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой.

17 апреля, суббота

В Стамбуле (Турция) пройдет конференция по вопросу мирного урегулирования в Афганистане.

18 апреля, воскресенье

В Копенгагене начнется заседание бюро Парламентской ассамблеи ОБСЕ.