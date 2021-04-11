Российский боксер Власов проиграл в бою за титул WBO

Россиянин Максим Власов проиграл Джо Смиту-младшему из США в 12-раундовом бою за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг. Судьи присудили победу американцу.

Титул чемпиона стал вакантным после того, как мексиканец Сауль Альварес перешел в другую весовую категорию. Сам он получил титул после победы над россиянином Сергеем Ковалевым.

На счету 34-летнего Власова 45 побед (26 нокаутом) и четыре поражения. У Смита-младшего 27 побед (21 нокаутом) и три поражения. В 2019 году американец проиграл россиянину Дмитрию Биволу в бою за пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA).