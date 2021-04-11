11 апреля, воскресенье
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

Хлоя Чжао получила премию Гильдии режиссеров США за «Землю кочевников»

Гильдия режиссеров США вручила главную премию DGA Awards Хлое Чжао за фильм «Земля кочевников». Другими номинантами были Эмиральд Феннел («Девушка, подающая надежды»), Ли Айзек Чун («Минари»), Дэвид Финчер («Манк») и Аарон Соркин («Суд над чикагской семеркой»).

Лауреаты DGA Awards:

  • лучший режиссер полнометражного фильма — Хлоя Чжао («Земля кочевников»),
  • лучший режиссер документального фильма — Майкл Дуэк и Грегори Кершоу («Охотники за трюфелями»),
  • лучший начинающий режиссер — Дариус Мардер («Звук металла»),
  • лучший режиссер фильма или мини-сериала для ТВ — Скотт Фрэнк («Ход королевы»),
  • лучший режиссер в драматическом сериале — Лесли Линка Глаттер («Родина»),
  • лучший режиссер в комедийном сериале — Сюзанна Фогель («Бортпроводница»).

«Земля кочевников» ранее получила «Золотой глобус» за режиссерскую работу. Фильм госпожи Чжао был также признан лучшей драматической картиной по версии «Золотого глобуса» и Венецианского кинофестиваля.

Лауреаты DGA Awards зачастую получают премию «Оскар» за режиссерскую работу. Однако в прошлом году «Оскар» вручили авторам «Паразитов», тогда как DGA Awards досталась «1917».

О «Земле кочевников» — в материале “Ъ” «Неволя к перемене мест».

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя