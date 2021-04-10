Участника акции в поддержку Навального тайно перевезли из Волгограда в Москву

Пропавший в пятницу, 9 апреля, участник акции в поддержку Алексея Навального житель Волгограда был перевезен в Москву. Вадим Бурмистров нашелся в московском ОВД по Дмитровскому району, сообщила «ОВД-Инфо» его жена.

Тимирязевский районный суд Москвы назначил господину Бурмистрову семь суток ареста. Активисту вменяют административную статью о создании помех инфраструктуре и движению транспорта (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП) из-за встречи господина Навального в аэропорту Внуково, куда он должен был прилететь из Берлина 17 января.

В тот день самолет авиакомпании «Победа» с политиком на борту сел в столичном аэропорту Шереметьево. Затем Алексея Навального задержали за нарушение условного приговора по делу о хищениях у компании «Ив Роше». После суд назначил ему реальный срок.