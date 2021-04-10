Эксперт «Голоса» получил очередную угрозу уже после переезда в другой город

Эксперт движения в защиту прав избирателей «Голос» Василий Вайсенберг в пятницу, 9 апреля, получил уже третью угрозу от неизвестных, предположительно из-за его статьи о председателе избиркома Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Андрее Гиберте, опубликованной 18 марта на сайте движения «Голос». Из-за первых двух угроз господин Вайсенберг с семьей переехал из Москвы в Нижний Новгород и не афишировал это, однако новая угрожающая надпись появилась на входной двери его нового жилья. Об этом эксперт «Голоса» написал в Facebook.

Напомним, ранее Василий Вайсенберг опубликовал на сайте «Голоса» новость о том, что глава избиркома ЯНАО Андрей Гиберт стал самым высокооплачиваемым чиновником региона. Согласно его официальной декларации, за 2019 год господин Гиберт заработал почти 33 млн руб. и обогнал по доходам даже губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, заработавшего за позапрошлый год «всего» 30 млн руб.

«А у нас продолжается эпопея с угрозами. На этот раз не пожалели клея, бумаги и аж две гвоздики принесли. Вечером вернулись с прогулки, а на двери записка: "Глупо! Далеко на самокате не уедешь!". Полицию вызвали, ждем»,— написал Василий Вайсенберг, приложив к публикации фото входной двери.

Первая угроза жене господина Вайсенберга поступила 25 марта. Неизвестный ей позвонил и, назвав ее по имени-отчеству, потребовал удаления статьи господина Вайсенберга о господине Гиберте. Неизвестный намекал, что в противном случае их сын Миша может «упасть с самоката». По мнению эксперта «Голоса», звонок свидетельствовал о наблюдении за его домом, так как именно в этот день ребенок поехал в детский сад на самокате. Супруга господина Вайсенберга заявила об угрозах в полицию.

На следующий день эксперту «Голоса» пришло сообщение с неизвестного номера с текстом: было написано, что напрасно он это сделал. «Хотели нормально порешать. Теперь не обижайся»,— говорилось в сообщении.

Василий Вайсенберг рассказал, что в Нижний Новгород они с семьей переехали около 10 дней назад. «Конечно, мы же не суперагенты и не "Супруги Морган в бегах", но разумные меры безопасности приняли: сменили телефоны, старые выключили, сим- карты вытащили, использовали VPN на новом месте и т. д. Лишний раз не афишировали, куда переехали. Но через неделю нас нашли и показали, что внимательно следят за нашими перемещениями»,— написал господин Вайсенберг в Facebook.

Елена Рожкова