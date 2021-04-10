США утвердили более либеральные правила взаимодействия с Тайванем

Госдепартамент США выпустил новые рекомендации по межправительственному сотрудничеству с Тайванем. По сообщению ведомства, новое руководство либерализует правила взаимодействия дипломатов. Напомним, прежний госсекретарь США Майк Помпео в январе снял все введенные в одностороннем порядке ограничения на работу американских дипломатов и чиновников с представителями Тайваня.

Рекомендации Госдепа призваны «поощрять взаимодействие правительства США с Тайванем, отражающее расширение наших неофициальных отношений», указано на сайте департамента. Они также проясняют принципы «политики одного Китая» в интерпретации США и «либерализуют инструкции по контактам с Тайванем в соответствии с неофициальными отношениями».

Расширение диалога США с Тайванем происходит на фоне ухудшения отношений с КНР, считающей Тайвань своей территорией. Накануне президент США Джо Байден предложил в 2022 финансовом году увеличить оборонный бюджет страны на 1,7%, до $715 млрд. Основной задачей Минобороны США, согласно проекту бюджета, должно быть сдерживание Китая и России.