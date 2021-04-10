Техническое движение автомобилей по путепроводу на улице Ленина в Воронеже откроют в начале мая

В Воронеже в заключительной части подходит реконструкция путепровода на улице Ленина общей стоимостью около 250 млн руб. Как сообщили «Ъ-Черноземье» в мэрии облцентра, в конце апреля на сооружении должна начаться укладка асфальтобетона. При благоприятных погодных условий в начале мая на объекте планируется открыть техническое движение для автомобилей по четырем полосам, а полностью завершить все работы на путепроводе должны к 28 мая.

Как уточнил главный инженер МКУ «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства» Вадим Рахманин, движение пешеходов по путепроводу будет запрещено до 28 мая. Так как после открытия технического движения на сооружении продолжится обустройство еще двух автомобильных полос, тротуарных частей по обеим сторонам, рабочие будут устанавливать барьерное и перильное ограждение, монтировать опоры наружного освещения. Кроме того, автомобильное движение будет еще закрываться в мае на короткий срок: «Для обустройства предшовной зоны, поскольку эти работы выполняются уже на заключительном этапе».

По словам первого заместителя главы администрации по городскому хозяйству Сергея Петрина, в ходе реконструкции в полном объеме уже выполнено устройство трубошпунтованной стенки для опор сооружения (на проектную глубину погружено 122 трубошпунта), завершен монтаж всех железобетонных балок пролетных строений, устроены продольные монолитные участки объединения балок.

По итогам инспекции объекта 9 апреля мэр Вадим Кстенин констатировал, что сдать путепровод должны в два раза быстрее проектного срока. «Проектно-сметной документацией на реконструкцию сооружения отводилось 18 месяцев, мы же контракт заключили на гораздо меньшие сроки, фактически, работы здесь ведутся около восьми месяцев, причем – это осень и зима. Несмотря на очень непростые и стесненные условия, сегодня строители выходят уже на финишную прямую»,- заявил господин Кстенин.

Почему Вадим Кстенин решил пойти в политику, читайте в материале “Ъ-Черноземье” - «Мэр Воронежа ответит за “Единую Россию”».

Владимир Зоркий