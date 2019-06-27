Весной воронежцы купили смартфонов почти на 1 млрд рублей

С марта по май 2019 года в Воронеже было куплено 55 тыс. смартфонов на сумму почти 1 млрд руб., сообщила пресс-служба объединенной компании «Связной Евросеть». Средняя цена смартфона в облцентре составила 16,5 тыс. руб. Всего, по данным компании, в Центральном федеральном округе было реализовано 1,8 млн смартфонов на 33 млрд руб. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 9% в штуках и 15% в деньгах. Средняя стоимость устройств составила 18,5 тыс. руб. - на 6% больше, чем в этот период годом ранее.

О том, что бывает, когда теряешь контроль за служебным смартфоном, в материале ''Ъ-Черноземье'' «Звонки воронежского чиновника переслушали».

Ирина Лобанова