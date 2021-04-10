Минобороны рассекретило документы о первых космонавтах

Минобороны России к 60-летию первого полета человека в космос опубликовало архивные документы о космонавтах и руководителях космической программы страны. Впервые опубликованы личные дела офицеров Военно-воздушных сил — космонавтов Юрия Гагарина, Германа Титова, Алексея Леонова.

«В новом разделе на сайте Минобороны России также представлены уникальные архивные материалы из личных дел участников войны летчиков-космонавтов Добровольского, Комарова, Феоктистова и Шаталова»,— сообщается на сайте Минобороны.

Министерство также опубликовало удостоверение космонавта №1, полетное задание на первый космический полет и боевой расчет обеспечения пуска космического корабля, зачетные книжки, служебные характеристики, наградные листы, фотографии тренировок.