Делегация регулятора Бразилии посетит производство «Спутника V» в России

Сотрудники бразильского Национального агентства санитарного надзора (Anvisa) посетят производство вакцины против коронавируса «Спутник V» в России. Всего запланировано два визита на заводы, где производят вакцины, которые могут поступать в Бразилию. Ранее из-за нехватки данных Бразилия дважды приостанавливала регистрацию «Спутника V».

С 15 по 21 апреля сотрудники Anvisa посетят завод, где производится активный компонент вакцины и сам препарат, а с 19 по 23 апреля — предприятие, ответственное за финальные приготовления и фасовку. Бразильские эксперты планируют получить недостающие данные о производстве российского препарата для последующего анализа заявки на его регистрацию, сообщается на сайте регулятора.

В конце марта бразильская компания BTHEK Biotecnologia произвела пилотную партию «Спутника V», ее направят в Москву для сертификации. До этого Минздрав Бразилии также подписал контракт на покупку препарата. Вакцина «Спутник V» зарегистрирована в 59 странах с общим населением свыше 1,5 млрд человек, ее эффективность составляет 91,6%.