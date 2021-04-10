116-ю статью изнасилуют

Статью Уголовного кодекса, которая применяется в делах о домашнем насилии, ждут существенные изменения. Конституционный суд России (КС) признал ее не соответствующей Основному закону как не обеспечивающую соразмерную уголовно-правовую защиту личной неприкосновенности и охрану достоинства граждан от насилия. Норма была декриминализирована в 2017 году, что вызвало тогда широкую дискуссию в обществе. Суд также обязал законодателя установить компенсаторный механизм для потерпевших, в чьих делах статья УК была применена аналогично делу Людмилы Саковой, обратившейся в КС. Правозащитники приветствовали это решение, хотя и заявили о необходимости рассматривать вопрос о конституционности статьи в более широком смысле, имея в виду проблему домашнего насилия в целом.

Конституционный суд России признал неконституционной ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию) в той мере, в какой она «не обеспечивает соразмерную уголовно-правовую защиту права на личную неприкосновенность и права на охрану достоинства личности от насилия». В ноябре прошлого года в КС при поддержке Центра защиты пострадавших от домашнего насилия обратилась жительница Оренбургской области Людмила Сакова, которая систематически подвергалась избиениям со стороны своего брата Геннадия Сакова. Как рассказывал “Ъ” (см. номер от 16 февраля 2021 года), в 2018 году его привлекли к административной, а затем и к уголовной ответственности за нанесение побоев. В октябре 2019 года, имея неснятую и непогашенную судимость, брат Людмилы Саковой вновь ее избил. Впоследствии мировой судья отказался переквалифицировать дело Геннадия Сакова с административной статьи на уголовную.

Напомним, в начале 2017 года нанесение побоев близким родственникам из разряда уголовных преступлений было переведено в административные правонарушения, если такое действие было совершено впервые. Спикер Госдумы Вячеслав Володин тогда утверждал, что закон принимается с учетом общественного мнения, а одной из его целей была разгрузка судей. Инициатива вызвала широкую дискуссию в обществе, а правозащитники прогнозировали увеличение числа жертв побоев в семьях. Уже через год после внесения корректив в законодательство председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщал об участившихся случаях домашнего насилия.

При вынесении наказания по этой статье КС советует обращать внимание не только на привлечение к административной ответственности в прошлом, но и на другие совершенные преступления, в частности те, где побои выступают составообразующим признаком. «Общественная опасность повторного — в связи с предшествующим привлечением уже не к административной, а к уголовной ответственности — нанесения побоев не может оцениваться как снизившаяся. Напротив, повторность указывает на устойчивость поведения виновного, склонность к разрешению конфликтов насильственным способом, неуважение к достоинству личности»,— говорится в постановлении.

Помимо этого суд обязал законодателя установить компенсаторный механизм для потерпевших, в чьих делах статья УК была применена аналогично делу Людмилы Саковой. Размер компенсации для жительницы Оренбургской области предстоит определить мировому судье, который ранее отказывал Людмиле Саковой в переквалификации действий ее брата с административной статьи на уголовную.

Юрист Кирилл Коротеев, который занимался подготовкой жалобы госпожи Саковой, назвал решение КС правильным, однако не отменяющим необходимость полноценной законодательной реформы, которая должна предоставить защиту жертвам домашнего насилия. Ранее “Ъ” сообщал (см. номер от 4 апреля) об экспертном заключении amicus curiae («друг суда»), которое в КС направил фонд помощи осужденным и их семьям «Русь сидящая» (внесен в реестр иностранных агентов). На этой неделе заключение направил также Институт права и публичной политики (ИППП). Правозащитники констатировали недостаточность уголовно-правовой защищенности женщин и детей в России от насильственных действий в семье и призвали КС рассматривать вопрос о конституционности статьи УК в более широком смысле, имея в виду проблему домашнего насилия в целом.

В пресс-службе Конституционного суда сообщили, что судьи не воспользовались помощью «друзей суда», поскольку при поступлении заключения от «Руси сидящей» «текст постановления в основном уже был принят, шла его редакционная обработка». В КС отметили, что после утверждения концепции решения судьями «наступила финальная стадия рассмотрения дела», а «на этом этапе уже никакие дополнительные материалы к делу не приобщаются».

«КС сделал шаг в сторону защиты жертв домашнего насилия, но в постановлении остались пробелы»,— считает руководитель юридического департамента «Руси сидящей» Ольга Подоплелова. По ее мнению, КС проигнорировал позиции ЕСПЧ и Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин: «Согласно этим позициям уже первичные побои должны наказываться в уголовном порядке, должен применяться комплекс мер по защите жертвы и превенции нового насилия»,— отмечает юрист. Об особо уязвимом положении женщин и детей в семье говорили и представители ИППП. «В заключении мы демонстрировали выраженную зависимость женщин и детей от агрессора, показывали, чем семейное насилие отличается от «рядовых» побоев, и обращали внимание на международные обязательства России»,— рассказывает старший исследователь ИППП Алдар Чирнинов. Он указывает, что постановление КС является правильным, своевременным, взвешенным и существенно повышает защищенность граждан от побоев.

Ольга Подоплелова указывает на «нечеткий порядок» исполнения постановления, в частности, работу «компенсаторного механизма» для заявительницы: «У мирового суда могут возникнуть вопросы, кто именно в данной ситуации должен отвечать перед заявительницей, в каком процессуальном порядке и как правильно оценить размер вреда, причиненного ей неконституционным законом. Для остальных жертв насилия, чьи дела будут рассматриваться после постановления КС, дополнительный компенсаторный механизм должен определить уже федеральный законодатель, и в этом отношении никаких ориентиров КС также не дал». По ее мнению, эти и другие вопросы могло бы снять проведение публичных слушаний по такому резонансному делу.

Марина Царева, Санкт-Петербург