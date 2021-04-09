Boeing предупредила покупателей 737 MAX о новых проблемах

Компания Boeing разослала уведомления покупателям лайнеров Boeing 737 MAX о том, что у этой модели могут быть проблемы с бортовой электрической сетью. «Boeing рекомендовал 16 клиентам разобраться с потенциальной проблемой в электросети в конкретной группе самолетов 737 MAX, прежде чем будет продолжена их эксплуатация»,— говорится в пресс-релизе компании. Авиакомпаниям, названия которых в пресс-релизе не указываются, необходимо убедиться, отмечают в Boeing, что все компоненты электросети имеют достаточное заземление.

Это еще одна проблема у популярной модели Boeing 737 MAX, которая последние два года практически не использовалась авиакомпаниями из-за запретов национальных регуляторов. Все эти самолеты простаивали в течение 20 месяцев с марта 2019 года после двух авиакатастроф 737 MAX, в результате которых погибли 346 человек. Этот простой обошелся Boeing в $20 млрд.

В январе Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) одобрило возвращение Boeing 737 MAX в эксплуатацию в Европе. Исполнительный директор EASA Патрик Кай отметил, что регуятор продолжит следить за 737 MAX после их возвращения к полетам. Росавиация ведет работы по повторной сертификации самолета, но ссылается на задержки из-за последствий пандемии коронавируса.

Подробнее — в материале “Ъ” «Европа разрешила полеты Boeing 737 MAX».

Алена Миклашевская