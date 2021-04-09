Рособрнадзор назвал неактуальным обсуждение переноса ЕГЭ

Рособрнадзор не получал от Роспотребнадзора данных, которые были бы причиной для переноса сроков Единого государственного экзамена (ЕГЭ), сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. По его словам, тема переноса ЕГЭ из-за распространения коронавируса пока не актуальна.

«Пока неактуальная тема, потому что мы все согласовываем с теми данными, рекомендациями, которые нам предоставляет Роспотребнадзор. Сигналов от них мы не получали. Проект расписания будет утвержден. Пока никаких обсуждений даже на эту тему не начиналось»,— сказал господин Музаев ТАСС.

Ранее Минпросвещения предложило начать ЕГЭ в 2021 году 31 мая. Согласно проекту министерства, последние основные экзамены должны пройти 2 июля, а дополнительные экзамены — с 12 по 17 июля. По словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, министерство рассчитывает на начало нового учебного года в очном формате. При этом господин Кравцов сказал, что Минпросвещения готово к любой ситуации и будет реагировать на угрозы здоровью.

О порядке проведения ЕГЭ в 2021 году — в материале “Ъ” «Русский сдается».