В ДУМ РФ заявили об усилении зарубежного влияния на ДУМ Татарстана

Первый замглавы Духовного управления мусульман РФ (ДУМ РФ) Дамир Мухетдинов заявил, что в Татарстане наблюдается «усиление влияния зарубежных деятелей», которых муфтий Равиль Гайнутдинов обозначил в письме к президенту республики Рустаму Минниханову как «представителей одной из сект из Стамбула». Об этом сообщает РИА «Нoвости».

Напомним, господин Гайнутдинов обратился к главе Татарстана накануне. Он заявил о «попытке внедрить в татароязычное духовное пространство учение маргинальной турецкой секты Исмаил-ага, к числу приверженцев которой принадлежит нынешний муфтий Татарстана». Также он сожалеет о том, что «во всей республике на нашлось грамотного религиозного деятеля на пост председателя ДУМ Республики Татарстан». Позже муфтий Татарстана Камиль Самигуллин отверг слова главы ДУМ РФ, обвинив его при этом в попытке «приватизации» права вещать от всех мусульман в РФ.

«К нам обращаются имамы и простые верующие из Татарстана по поводу специфических решений, которые принимает руководство ДУМ РТ, например, в отношении установления иного времени разговения во время месяца Рамадана, из-за толкований Корана. Может показаться, что это сугубо богословская дискуссия, но верующие не привыкли к подобным интерпретациям Корана», — отметил господин Мухетдинов.

По его словам, причиной обратиться к президенту Татарстана стал не только перевод Корана и комментарии со стороны представителей ДУМ РФ, но и складывающаяся в регионе ситуация. «Ислам и местные духовные традиции были теми скрепами, которых придерживались российские мусульмане. Отход от традиционной модели, которая была характерна для мусульман Волго-Уральского региона, чреват потрясениями, какие были на Северном Кавказе и которые удалось купировать», — добавил замглавы ДУМ России.

"Ъ-Казань"