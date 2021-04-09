Песков заявил о высоком уровне иммунизации в крупных городах России

У жителей городов-миллионников России сформировался естественный иммунитет к коронавирусу, предполагает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он призвал не сравнивать напрямую показатели вакцинации от COVID-19 в России и в других странах. По его словам, более низкая доля привитых в России объясняется постепенным, а не скачкообразным, ростом спроса.

По словам господина Пескова, благодаря «достаточно филигранно принятым мерам» в 2020 году в городах-миллионниках был достигнут высокий уровень иммунизации. «Это в первую очередь, наверное, естественная иммунизация. И именно благодаря этому мы и находимся сейчас в гораздо более благоприятной ситуации, чем многие и многие страны»,— сказал пресс-секретарь президента во время пресс-колла.

«Интерес населения к вакцине и понимание целесообразности вакцинирования растет постепенно. Растет постепенно, но растет, динамика есть. Поэтому просто — ну, у нас другая динамика, у нас не скачкообразный интерес проявляется, а он растет постепенно. Ну, наверное, это какая-то наша особенность»,— сказал господин Песков. По его словам, нехватка вакцины от коронавируса в регионах почти не зафиксирована, а поставки осуществляются ритмично.

Массовая вакцинация в России проходит с января. В стране одобрены три вакцины от коронавируса: Спутник V» Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» и «КовиВак» Центра имени Чумакова. Минздрав также одобрил клинические испытания вакцины «ЭпиВакКорона-Н».

О распространении вируса в России — в публикации “Ъ” «Эпидситуация становится все волнительнее».