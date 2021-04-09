Пассажиропоток российских авиакомпаний в марте остался на уровне 2020 года

Российские авиакомпании в марте перевезли 6,5 млн пассажиров — пассажиропоток остался на уровне прошлого года, следует из оперативных данных Росавиации. При этом пассажирооборот снизился на 18%, до 13,2 млрд пассажирокилометров.

Лидером по объему авиаперевозок остается S7 (рост на 32%, до 1,3 млн человек). Рост объемов (на 31%) также зафиксирован у «Победы», услугами которой в прошлом месяце воспользовались 982,3 тыс. пассажиров, а также «Уральских авиалиний» (на 20%, до 594,7 тыс. пассажиров), «России» (на 34%, до 553,9 тыс. пассажиров).

В то же время «Аэрофлот» перевез на 31% пассажиров меньше, чем годом ранее — 1,2 млн человек.

В январе–марте авиакомпании снизили перевозки на 27%, почти до 17 млн пассажиров. В предыдущие месяцы объем перевозок сокращался двузначными темпами.

Как авиакомпании пережили прошлый год — в публикации “Ъ” «По законам нелетного времени».