«Основной фактор развития рака органов головы и шеи — курение»

Рак головы и шеи — термин, используемый для описания ряда различных злокачественных опухолей, которые развиваются в области горла, гортани, носа, пазух и рта или в этих органах. О связи этого вида онкологических заболеваний с курением рассказал в интервью «Коммерсантъ-Наука» заведующий отделением опухолей головы и шеи, ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н. Н. Блохина, доктор медицинских наук Михаил Кропотов.

— Ваша специализация — опухоли головы и шеи. Какое место они занимают среди всех онкологических заболеваний?

— Рак органов головы и шеи занимает шестое место в мире среди всех злокачественных новообразований. Естественно, в зависимости от региона, страны эти данные могут колебаться. Так, в странах Восточной Азии, в Индии раковые заболевания органов головы и шеи, в особенности рак слизистой оболочки полости рта, занимают первое место. Это связано с особенностями питания, с вредными привычками.

— Насколько легко диагностировать эти виды рака на ранней стадии?

— Это зависит от многих факторов. Рак головы и шеи многообразен. Органов, в которых может развиться опухоль, много. В зависимости от локализации это может быть достаточно просто — например, если мы говорим о раке слизистой оболочки полости рта. А может быть сложнее — если мы говорим о локализации в области параназальных синусов, полости носа или же о глотке. Вначале симптомы бывают нечеткие, пациент не уделяет им особого внимания. Врачи тоже часто связывают жалобы пациента, допустим, с ларингитом или ринитом, назначают противовоспалительные препараты. Тем временем опухоль растет. Что касается рака слизистой оболочки полости рта, то при такой визуальной локализации опытный врач поставит диагноз, как только больной откроет рот. Опухолевая язва выглядит достаточно типично. После этого предварительный клинический диагноз нужно подтвердить биопсией. Но надо добавить, что от онкологической настороженности врача зависит то, как быстро после осмотра пациент попадет в клинику на специальное лечение. Нужно сказать, что вопрос ранней диагностики — это проблема не только врача, но и пациента. Если каждый человек будет заботиться о своем здоровье, прислушиваться к своему организму и при появлении первых симптомов обращаться к врачу за консультацией, то многие проблемы решались бы гораздо проще.

— Как пациент может заметить, что ему нужно обратиться к врачу, провериться? Какие могут быть настораживающие факторы?

— В случае с опухолями полости рта, прежде всего пациент обращает внимание, что у него появилась язвочка или уплотнение на слизистой оболочке или в мягких тканях полости рта. На первых этапах проявления могут быть незначительные, безболезненные. Но они не проходят, процесс увеличивается, начинает подкравливать. Потом появляется болезненность при приеме пищи, глотании, случается, что боль появляется при приеме определенного вида пищи. Иногда может появиться не язва, а сразу уплотнение, допустим, на языке, на щеке. Это тоже должно вызвать настороженность. К таким вещам следует относиться внимательнее. Если не проходит — идти к врачу. При раке гортани один из первых симптомов — изменение голоса. Также могут появиться затруднения при глотании, боль. Достаточно специфический симптом — иррадиация боли, когда боль в языке или в глотке отдает в нижнюю челюсть, ушную раковину на этой же стороне. Это серьезный симптом, который должен человека насторожить и отправить его к врачу.

— Распространенная житейская реакция такая: если чувствуешь боль, нужно выпить таблетку анальгина, если появилась небольшая язвочка — намазать ее чем-нибудь. Насколько это правильно?

— Разумеется, не факт, что появившаяся язвочка обязательно связана с онкологией. Могут быть разные травмы кожи, слизистой оболочки полости рта или глотки. Например, можно травмировать слизистую зубным протезом или костью во время еды — всякое бывает. Но вот если, несмотря на принятые меры, болезненные симптомы не проходят, то это сигнал — нужно обратиться к специалисту.

— С онкологическими представлениями связано много мифов, предрассудков. Одни утверждают, что рак неизлечим. Другие говорят, что излечим, но лечить его лучше за границей, там это умеют делать лучше, чем в России. Исходя из вашей практики, насколько излечимы те виды онкологических заболеваний, которыми вы занимаетесь, насколько велики шансы на успех?

— Как онколог с большим стажем я могу сказать, что рак излечим. Но все зависит от того, в какой стадии процесса пришел больной. Если это первая стадия опухолевого процесса, то шансы на успех лечения — 90–95% в зависимости от локализации опухоли. Конечно, многое зависит от правильно примененных в каждом конкретном случае методов лечения согласно международным и отечественным рекомендациям. Почему так важно прийти рано? Потому что на ранних стадиях достаточно сделать небольшую операцию с использованием специального лазера. Следы от нее не будут заметны, на здоровье пациента это никак не отразится. Без лучевой терапии, без химиотерапии можно достичь полного излечения. Чем дальше зашел опухолевый процесс, тем более длительное и сложное требуется лечение, нужна более серьезная операция, больше потребность в дополнительных методах лечения, лучевой терапии и т. д.

Поэтому очень важно прийти к врачу рано. От этого зависит и прогноз на излечение, и то, как человек будет жить дальше, после лечения, насколько в результате изменятся функции организма, внешний вид больного. При местнораспространенном опухолевом процессе (третьей-четвертой стадии) показатели выживаемости значительно ухудшаются. Тогда, увы, даже при проведении самого современного лечения, неважно где, цифры выживаемости значительно ниже — что у нас в стране, или в странах Западной Европы, или в США. Бывают и такие запущенные случаи, что реальной помощи пациенту мы не можем оказать.

Что касается вопроса о лечении за рубежом, я скажу так. Сейчас, в эпоху широкого развития интернета и связей между специалистами, мы много общаемся с другими онкологами, участвуем в конференциях, читаем статьи и книги по специальности, выезжаем на стажировку в лучшие клиники в других странах мира. Подходы к лечению что в России, что в других странах практически идентичны. Существуют специальные клинические программы, есть четкие рекомендации, как действовать в том или ином случае, какой вид лечения следует назначать. Поэтому нет никакой необходимости в настоящее время выезжать лечиться за рубеж.

— Может ли в лечении рака головы и шеи помогать народная медицина, лекарственные травы?

— Нет.

— Другие методы нетрадиционной медицины?

— Рак органов головы и шеи — это серьезное заболевание. Оно требует серьезного подхода, серьезного лечения в специализированных клинических центрах. Народная медицина здесь не поможет.

— Вы упомянули, что часто причиной рака органов головы и шеи являются вредные привычки.

— Конечно. Основной фактор развития рака органов головы и шеи — курение.

— Еще один житейский миф гласит, что курение приводит к раку губы.

— Рак губы — это лишь одно из заболеваний, которыми мы занимаемся. Это не очень частая патология. На начальной стадии она достаточно хорошо лечится, при запущенных случаях, естественно, хуже. Что касается курения, то оно влияет на развитие рака таких органов, как слизистая полости рта, глотка, гортань. Это наиболее частые локализации опухолевого процесса в области головы и шеи. Основной фактор развития таких опухолей, это, конечно, курение. Чем больше человек курит, чем дольше он курит, а также если он сочетает курение с употреблением алкоголя, тем выше риск развития рака. Причем все это влияет на прогноз успешности лечения, это влияет на эффективность нашей терапии, на переносимость человеком операции, которую мы будем делать. Это влияет на частоту рецидивов болезни после лечения.

Статистика рака головы и шеи Читать далее

Также у курильщиков насыщение тканей кислородом меньше, чем у некурящих. Поэтому если пациенту необходима лучевая терапия, то в случае с курильщиками эффективность лучевой терапии ниже, а частота остаточных опухолей и рецидивов выше. Если требуется химиотерапия, то и в этом случае эффективность ниже. Отношение пациента к курению — очень важный вопрос.

— Чем именно обусловлено влияние курения на развитие злокачественных опухолей?

— Продуктами горения. Они отрицательно влияют на клетки слизистой оболочки. Это процесс длительный. Постепенно происходит изменение клетки, она меняет свою структуру, меняет свою функцию, появляются участки измененного эпителия, которые потом постепенно переходят в начальную стадию рака, а потом в распространенный рак. Конечно, это происходит не одномоментно, для этого нужно время.

— Как в этом смысле действует на организм никотин, содержащийся в табаке?

— Хотя никотин и оказывает отрицательное влияние на организм, он не является фактором, вызывающим развитие рака. Никотин вызывает зависимость. Существуют разные виды зависимости. У кого-то она психоэмоциональная. У кого-то она уже связана с тем, что человеку необходима определенная доза никотина, без которой ему сложно. Поэтому очень важно сейчас, чтобы и средства массовой информации и врачи, занимающиеся лечением онкологических пациентов, разъясняли, какой вред наносит курение. Если человек бросит курить, риск развития рака уменьшается. Есть результаты исследований, которые показывают, что если человек бросил курить, то через пять лет риск развития рака у него точно такой же, как у человека, который никогда не курил. Это очень важный момент.

— Если такое большое влияние на лечение и профилактику онкологических заболеваний оказывает курение, то насколько врачи хорошо знают подходы к консультированию пациентов в плане отказа от курения?

— Я думаю, что, наверное, не все хорошо это знают. Поэтому нужно проводить семинары и для врачей, рассказывать им, как правильно вести разговор с больными. Не каждый пациент может последовать совету врача и бросить курить. Бывают такие ситуации, когда человек пугается. Он понимает, насколько все серьезно, понимает, какой вред он нанес своему организму, раз появилась опухоль. В результате некоторые пациенты сразу бросают сигареты и больше к ним не возвращаются. Но так случается не всегда. Многие пациенты не могут бросить курить самостоятельно. Им нужно помочь. Могут быть разные подходы. Кто-то уменьшает дозу курения, кто-то переходит на заменители сигарет. Задача лечащего врача состоит именно в том, чтобы помочь пациенту сделать правильный выбор, отказаться от вредной привычки.

— Не все люди способны бросить курить самостоятельно. Некоторые пробовали, но у них не получается. Если пациент не смог отказаться от курения, как это может повлиять на процесс лечения? Что можно посоветовать таким людям?

— Кому-то помогают специальные леденцы, конфеты, таблетки, пластыри. Также существуют электронные системы нагревания табака, которые по крайней мере значительно уменьшают отрицательное воздействие на организм. Это происходит потому, что в них используется принцип нагревания, а не горения. А именно воздействие продуктов горения — основной фактор развития опухолей.

— То есть переход на использование таких систем снижает риск и, соответственно, улучшает прогноз на лечение?

— Да, конечно. Есть еще один важный момент, на котором я бы хотел остановиться. Бывает, что после излечения от какого-либо вида рака пациент продолжает курить. Предположим, у него был рак слизистой оболочки полости рта, который диагностировали на ранней стадии. Ему провели лечение, все хорошо, но он продолжает курить. Так вот, у этого человека не только повышен риск развития рецидива. У него также выше риск развития второй опухоли, в другом месте. Например, в ротоглотке или в гортани. Продолжая курить, он провоцирует развитие опухолей в другом органе. Приходится часто сталкиваться с тем, что пациента вроде бы вылечили от одной опухоли, а некоторое время спустя у него обнаруживают другую опухоль, в другом органе. И это тоже связано с курением.

— Если человек бросает курить, он переживает синдром отмены, «ломку». Это может как-то повлиять на процесс лечения?

— Разумеется, может. Поэтому представители многих специальностей — анестезиологи, реаниматологи, хирурги — говорят пациентам, что если планируется операция, то бросать в этот момент не нужно. Это нужно делать заблаговременно. Потому что отмена курения влияет на функцию легких, бронхов, на отхождение мокроты. Это важно для пациентов, которые идут на операцию под общей анестезией.

— Насколько часто встречаются курильщики среди ваших пациентов?

— Их большинство.

— То есть процент гораздо выше, чем среди населения в целом?

— Да. Потому что курение — основной фактор развития рака головы и шеи. Хотя порой встречаются необъяснимые случаи, когда такой рак возникает у молодых женщин, никогда не куривших, но там причиной возникновения опухолей являются другие факторы.

— Когда к вам приходит новый пациент, вы сразу советуете ему бросить курить?

— Я объясняю пациенту, что то, что с ним случилось, связано с его вредной привычкой, от которой нужно отказываться. Если больному предстоит большая, сложная операция, я не говорю, что это нужно сделать немедленно, но в перспективе — обязательно. Перед операцией нужно уменьшить количество потребляемых сигарет, резко бросать не надо, особенно если планируется операция под наркозом, но в послеоперационном периоде, несомненно, нужно отказываться от вредной привычки.

— Переход на заменители сигарет может помочь в дальнейшем отказу от курения?

— Конечно. Не каждый может бросить сразу и резко, особенно курильщики с многолетним стажем. Но использование других способов доставки никотина может способствовать плавному переходу к полному отказу от курения.

— С бывшими пациентами вам приходится встречаться?

— Да, естественно. Мы ведь, проведя лечение, не расстаемся с пациентом. Пациент остается под динамическим наблюдением. Он, разумеется, может наблюдаться у районного онколога. Но многие хотят наблюдаться у тех специалистов, которые их лечили и вылечили. Поэтому мы общаемся многие годы.

— Вам знакомы истории с хорошим концом, случаи полного излечения от рака головы и шеи?

— Конечно. Таких случаев огромное количество. Я же говорю: рак излечим, особенно если лечение было правильным и проведено вовремя.

Интервью подготовил Алексей Алексеев