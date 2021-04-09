В Красноярске суд приговорил напавших на инкассаторов к 14 и 15 годам колонии

Красноярский краевой суд приговорил Юрия Чанчикова и Михаила Рубцова, напавших на инкассаторов, к 14 и 15 годам колонии соответственно. Обвиняемых признали виновными в разбое (п. «а», «б», «в» ч. 4 ст. 162) и бандитизме (ст. 209 УК РФ), сообщает пресс-служба суда. Гособвинение запрашивало каждому лишение свободы на 18 лет.

Суд также постановил взыскать с подсудимых солидарно ущерб, который был причинен Сбербанку, в размере около 300 тыс. руб. Кроме того, Юрия Чанчикова обязали выплатить потерпевшим 3,6 млн руб. компенсации, Михаила Рубцова — 3 млн.

Ранее, 5 апреля, организатора нападения Алексея Истягина по таким же статьям приговорили к 11 годам колонии строгого режима и штрафу 120 тыс. руб. Он обязан выплатить двум инкассаторам по 1,5 млн руб. компенсации. Адвокат Максим Байшев сообщал “Ъ”, что решение об обжаловании приговора будет принято после консультаций с доверителем.

В конце мая 2020 года два инкассатора Сбербанка привезли деньги в отделение кредитной организации на улице Щорса в Красноярске. Когда охранники вышли из машины, они оказались под огнем, который по ним открыл один из налетчиков — Юрий Чанчиков. Второй грабитель — Михаил Рубцов — выхватил сумку с 2,3 млн руб. После этого преступники сели в машину, за рулем которой находился Алексей Истягин. Было возбуждено уголовное дело. Правоохранителям потребовалось около недели, чтобы его раскрыть. Вскоре оперативники задержали троих подозреваемых. Часть похищенных наличных была изъята. Организатор преступления заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и признал вину.

Подробнее о приговоре организатору — в публикации “Ъ-Сибирь” «Налетчик присел на скамью».

Екатерина Лукашевич, Новосибирск