Главный тренер сборной России по биатлону Польховский покинет пост

Валерий Польховский покинет пост главного тренера сборной России по биатлону по состоянию здоровья, сообщил президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров. Должность освободится с 1 июня. Пока кандидата на нее нет. До назначения нового главного тренера решать вопросы, входящие в его компетенцию, будет господин Майгуров.

«Валерий Николаевич Польховский остается главным тренером до 31 мая, но было принято обоюдное решение, что по состоянию здоровья он не продолжит работу в этой должности. С 1 июня должность станет вакантной, но, возможно, к этой дате мы предложим кандидатуру. До тех пор решением вопросов, которые входят в компетенцию главного тренера, буду заниматься я»,— сказал Виктор Майгуров в видеообращении, опубликованном на сайте Союза биатлонистов России.

67-летний Валерий Польховский был назначен главным тренером сборной России по биатлону в августе 2020 года. 19 февраля во время чемпионата мира он был госпитализирован. Тогда СМИ писали, что его здоровье пошатнул коронавирус, перенесенный в начале 2021 года, а также неудачное выступление команды на турнире.

С 2001 по 2007 год Польховский работал старшим тренером женской сборной РФ по биатлону. В 2011-м стал главным тренером национальной команды, в 2013-м — советником президента СБР, которым был тогда Михаил Прохоров. Сотрудничал со сборными Казахстана и Белоруссии, в 2019 году вернулся в Россию и занял пост вице-президента СБР.