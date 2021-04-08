Пострегистрационные исследования «ЭпиВакКороны» закончат в конце лета

Пострегистрационные исследования российской вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» планируется завершить в конце лета 2021 года, заявил директор центра «Вектор» (разработчик вакцины) Ринат Максютов. По словам господина Максютова, препарат практически не вызывает побочных эффектов.

«В конце лета 2021 года»,— ответил господин Максютов на вопрос «РИА Новости» о сроках окончания пострегистрационных исследований.

«Нет, вакцина легко переносилась, она практически не вызывает побочных эффектов. Новых нежелательных реакций, кроме описанных в инструкции (кратковременной болезненности в месте укола, небольшого повышения температуры), не выявлено»,— добавил он.

«ЭпиВакКорона» была второй российской вакциной, зарегистрированной в России (в октябре 2020 года). Помимо нее в РФ одобрили применение вакцины «Спутник V» Центра имени Гамалеи и «КовиВак» Центра имени Чумакова. С середины января в стране по поручению президента Владимира Путина началась массовая вакцинация. Минздрав считает, что ситуация с коронавирусом в России «остается напряженной», российские власти опасаются третьей волны заболевания.

Подробности — в публикации “Ъ” «Эпидситуация становится все волнительнее».