Суд над застреленным силовиками екатеринбуржцем пройдет в закрытом режиме

Суд по делу екатеринбуржца Владимира Таушанкова, застреленного силовиками в ходе спецоперации после того, как тот похитил из магазина четыре рулона обоев, состоится в закрытом режиме, сообщил в facebook адвокат родителей екатеринбуржца Алексей Бушмаков.

«Судья решил закрыть процесс исходя из медицинской тайны, но его никто об этом не просил и сам Владимир, к сожалению, мертв, поэтому непонятно кому будет причинен вред разглашением медицинских сведений», — написал он. Адвокат отметил, что намерен ходатайствовать об открытом процессе.

Рассмотрение дела состоится в Свердловском областном суде 14 апреля.

Напомним, задержание 27-летнего Владимира Таушанкова проходило 31 мая на ЖБИ (спальный район Екатеринбурга). По данным следствия, мужчина украл четыре рулона обоев на 8 тыс. руб. из магазина и побежал к себе домой. Позже сотрудники полиции вызвали на помощь его отца, он приехал и закрылся с сыном в квартире. Спустя несколько часов бойцы СОБРа начали штурм, в ходе которого Владимир Таушанков был убит. В Росгвардии заявили, что Владимир Таушанков угрожал ножом персоналу магазина, а в квартире оказал вооруженное сопротивление сотрудникам СОБРа.

Позже в отношении застреленного были возбуждены уголовные дела по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). При этом суд признал законным отказ следственного комитета проверять действия силовиков, застреливших господина Таушанкова. Сам убитый был признан невменяемым в момент совершения преступления.

Илья Смирнов