Заместитель полпреда президента в Сибирском федеральном округе представил врио главы Тувы

Заместитель полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе Вадим Головко представил региональным властям врио главы Тувы Владислава Ховалыга, сообщается на сайте правительства. На встрече присутствовали депутаты парламента, члены правительства и руководители ведомств.

«Владислав Товарищтайович обладает серьезным профессиональным опытом и необходимыми знаниями в сфере государственного, муниципального и корпоративного управления»,— сказал господин Головко. Заместитель полпреда считает, что для властям региона необходимо сосредоточить усилия на реализации индивидуальной программы социально-экономического развития региона.

Изначально, как ранее сообщала пресс-служба правительств республики, представить врио должен был полпред президента в округе Сергей Меняйло.

Президент Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Республики Тыва Шолбана Кара-оола по собственному желанию вечером 7 апреля. Позже господин Каара-оол, в опубликованном у себя в соцсетях видеообращении, попросил жителей не удивляться его решению, так оно было осознанным.

Юлия Сасевич