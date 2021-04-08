Ушедший накануне в отставку глава Тувы попросил чиновников «не расслабляться»

Экс-глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол попросил своих бывших коллег работать еще усерднее.

«Я прошу коллег, чтобы со своей стороны они не расслаблялись, еще усерднее работали. Все, что мы делаем, это во благо развития родной Тувы. Ее развитие зависит очень много от властей», — сказал он в своем видеообращении, опубликованном в Facebook. Бывший глава попросил чиновников «не снижать планку» и пообещал, что сам он еще «будет работать во благо Тувы».

Приказ об отставке по собственному желанию Шолбана Кара-оола с поста главы республики президент Владимир Путин подписал 7 апреля. В своем видеообращении господин Кара-оол попросил земляков не удивляться его отставке и отметил, что это осознанное решение. Временно исполняющим обязанности главы назначили экс-мэра Кызыла, бывшего генерального директора АО «Тываэнергосбыт» (входит в «Россети») Владислава Ховалыга.

Юлия Сасевич