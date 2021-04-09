Единственный экспортер краснодарского чая за пять лет вдвое увеличит площадь плантаций

АО «Мацестинский чай» в течение пяти лет вдвое увеличит площадь плантаций – до 170 га. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь компании Ирина Новикова.

Это планируется сделать за счет 80 га земель, реконструированных за последние четыре года. «Через несколько лет эти площади будут запущены в сельскохозяйственный оборот и объем валового сбора увеличится», - сообщила госпожа Новикова.

По ее словам, в настоящее время новая площадь уже расчищена, на ней начал расти омоложенный чай. Чтобы начать ручного сбор листа должно пройти не менее трех лет, еще через два года можно приступать к автоматизированной уборке.

По данным с официального сайта компании, «Мацеста чай» – предприятие полного цикла: производит и выпускает более 100 наименований чайной продукции, ее плантации расположены в Мацестинской долине среди горных массивов Кавказского хребта.

В настоящее время «Мацеста чай» - единственный экспортер краснодарского чая. В 2020 году предприятие впервые поставило продукцию в Сербию. Также сай отправляется в частные магазины Японии и Великобритании. Помимо этого, предприятие собирается подписать экспортные договоры с еще несколькими странами.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Мацестинский чай» зарегистрировано в Сочи в 1992 году. Основной вид деятельности – выращивание культур для производства напитков. В 2019 году выручка компании составила 17,8 млн руб., чистая прибыль – 1,2 млн руб. Владельцем 84,85% указан Константин Туршу.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в 2020 году на Кубани собрали 343 тонн чайного листа. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, урожай культуры вырос на 17% по сравнению с прошлогодним. На сегодняшний день культура произрастает на плантациях общей площадью 360 га. В 2021 году чаеводы региона планируют собрать урожай в объеме 500 тонн чайного листа. Это на 40% больше, чем годом ранее.

В 2020 году Южное управление Россельхознадзора обследовало 95 земельных участков в Сочи, предназначенных для выращивания чая общей площадью 760 га. Только на 26 из них не выявлены нарушения. Еще 69 участков площадью 590 га (77,6% от общего числа) заросли сорной и древесно-кустарниковой растительностью. По данному факту выявлены предостережения о недопустимости нарушений земельного законодательства.

Алексей Белянин