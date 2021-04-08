Французы отданы

Баскетбольный ЦСКА в матче 34-го тура регулярного первенства Евролиги обыграл французский «Виллербан» со счетом 88:70. Благодаря этой победе армейцы упрочили свои шансы на место в топ-4 первенства.

«Виллербан», согласно расписанию, созданному руководством Евролиги, в последние дни вынужден страдать. Французскую команду, так вышло, отправили в российское турне, которое в принципе не могло завершиться для нее ничем хорошим. За время пребывания в России «Виллербан» успел уступить сначала «Химкам», потом «Зениту», а следом попал на топовый клуб ЦСКА.

Армейцы давно уже решили вопрос с попаданием в play-off турнира. В оставшихся матчах ЦСКА заинтересован в сохранении места в топ-4.

Оно, отметим, дает преимущество своей площадки в первом раунде play-off. При этом «Виллербан» уже утратил шансы на попадание в следующий раунд. Тем не менее французская команда, как показали ее матчи против «Химок» и «Зенита», была готова оказать сопротивление достаточное, чтобы уехать из России с неким положительным балансом. На решение этой задачи гости бросили все силы, делая ставку на Норриса Коула и Гершона Ябуселе (23 очка — лучший показатель в матче). До большого перерыва эти двое успели набрать почти два десятка очков.

Чего, впрочем, было недостаточно, чтобы остановить ЦСКА. Армейцы, напомним, недавно лишились своего «джокера» Майка Джеймса, ушедшего из команды из-за конфликта с главным тренером Димитрисом Итудисом. Но, как ни странно, именно после этого ЦСКА стал демонстрировать признаки командной игры.

Командность армейцы проявили и в четверг, выдав не гениальную, но надежную половину матча, по ходу которой не то чтобы давили противника, но достаточно уверено держали его узде.

Опять, как и в предыдущих встречах, был очень эффективен Иоханнес Фогтманн. Не говоря уже о том, что прекрасно начал Майкл Эрик — к большому перерыву он набрал полтора десятка очков. И даже после того, как гости во второй половине матча в моменте достигли уровня хозяев («Виллербан» сравнял счет), ощущение неизбежности победы ЦСКА никуда не делось. Хотя игроки армейцев явно не были настроены на то, чтобы выкладываться по полной программе. И вот на этом фоне нежелания побеждать ЦСКА все же выиграл со счетом 88:70. Армейцы, таким образом, защитили второе место в регулярном первенстве Евролиги.

Александр Петров