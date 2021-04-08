Первый хаб СБЕР ЕАПТЕКИ открылся в Белгороде

Фото: Сбербанк

СБЕР ЕАПТЕКА, одна из крупнейших онлайн-аптек России, открыла первый хаб в Белгороде. В ассортименте представлено 12 000 лекарств и товаров для здоровья, которые жители региона смогут заказать с доставкой на дом.

На торжественном открытии присутствовали глава Белгородской области Вячеслав Гладков; первый заместитель губернатора Белгородской области, начальник департамента цифрового развития Белгородской области Евгений Мирошников; начальник департамента здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников; заместитель председателя правления Сбербанка Ольга Голодец; председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Наталия Цайтлер; управляющий Белгородским отделением ПАО Сбербанк Евгений Поливаев; основатель и генеральный директор компании СБЕР ЕАПТЕКА Антон Буздалин.

Благодаря СБЕР ЕАПТЕКЕ жителям Белгорода станет доступен широкий ассортимент лекарств, в том числе редких, которые прежде приходилось заказывать из других регионов.

Открытие СБЕР ЕАПТЕКИ в Белгороде – часть стратегии развития компании в регионах. В начале 2021 года открылись первые аптечные хабы в Иванове, Ярославле, Ульяновске и Ростове-на-Дону, в 2020 году СБЕР ЕАПТЕКА начала работу в Орле, Уфе, Казани, Йошкар-Оле.

В новой СБЕР ЕАПТЕКЕ представлено более 12 000 товаров, со временем ассортимент будет расширен до 20 000 наименований. Помимо лекарств и витаминов, это широкий выбор товаров для красоты и здоровья, средства гигиены и медтехника. Работает бесплатная доставка. На дом доставляют любые товары, кроме тех, что отпускаются по рецепту. Спиртосодержащие и рецептурные препараты можно приобрести на месте, а также заказать онлайн и забрать самовывозом в СБЕР ЕАПТЕКЕ или одной из партнерских аптек. На первый заказ через сайт или мобильное приложение действует скидка 300 рублей по промокоду APP300 при покупке на сумму от 1499 рублей.

Работу в Белгороде СБЕР ЕАПТЕКА начала с благотворительной акции. Компания поддержала региональное отделение «Российского детского фонда», предоставив лекарства и медицинские товары для подопечных программы «Детский диабет».

Развитие цифровых технологий – это требование времени. В этом мы убеждаемся на основе их популярности, в том числе и в сфере медицины. Многие технологии уже работают в Белгородской области.

В ближайшее время жители региона смогут оценить и новые сервисы от компаний индустрии здравоохранения экосистемы Сбера, которые предлагают своим клиентам лучшие медицинские сервисы. Предлагаемые решения, направленные на повышение качества оказания медицинских услуг, носят комплексный характер и включают апробированные в других регионах услуги.

Открытие СБЕР ЕАПТЕК позволяет значительно увеличить ассортимент и доступность лекарств в регионе и даёт людям возможность получать качественные лекарственные средства в самые короткие сроки.

Ольга Голодец, заместитель Председателя Правления Сбербанка: «Сейчас клиент как никогда готов начать пользоваться этой услугой. В прошлом году количество запросов в интернете о лекарственных препаратах удвоилось. В целом рост онлайн-заказов – это тренд, который развивался много лет. Во всех других сегментах ритейла жители Черноземья уже давно заказывают все в интернете, то есть привычка уже сформирована.

СБЕР ЕАПТЕКА откроет аптеки во многих городах Центрально-Черноземного региона. Уже открыты хабы в Воронеже и Белгороде. В 2021 году СБЕР ЕАПТЕКА также заработает в Курске, Тамбове и Липецке»

Наталия Цайтлер, председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка: «Открытие онлайн фармсервиса – это прорыв. Пандемия никуда не делась, есть большой запрос на то, чтобы обеспечить безопасность людей, особенно старшего возраста, но, с другой стороны, дать возможность быстро и качественно получить нужное лекарство – запрос большой. Большую роль также играет и цена, которая здесь в среднем на 30% ниже. Ну и, конечно, гарантия качества. Цифровое будущее уже наступило.

Мы должны очень быстро и качественно сократить затраты, увеличить количество предоставляемых электронных услуг. И это нужно делать во всех отраслях – начиная с лекарственных препаратов и заканчивая жилищно-коммунальным услугами, образованием, сельским хозяйством. Наша задача – это внедрение цифровых технологий сделать естественно и поэтапно, чтобы последовательно охватить все направления жизнедеятельности области».

Вячеслав Гладков, глава Белгородской области: «СБЕР ЕАПТЕКА планирует активно расширять присутствие в Белгороде и Белгородской области. Доставка лекарств и товаров для здоровья – востребованная услуга, которая помогает людям улучшить качество жизни и заботиться о своем здоровье и здоровье близких. Благодаря СБЕР ЕАПТЕКЕ жители региона смогут заказывать качественные лекарства и товары для здоровья от проверенных поставщиков. Мы гарантируем высокое качество сервиса и строгое соблюдение правил хранения и условий доставки товара, в том числе для лекарств, требующих соблюдения холодовой цепи. В будущем, когда откроются новые хабы и мы наладим сотрудничество с партнерскими аптеками, заказывать и покупать лекарства в Белгороде и области станет еще проще, а с увеличением ассортимента мы также предложим жителям региона еще более широкий выбор товаров для здоровья».

Антон Буздалин, основатель и генеральный директор компании СБЕР ЕАПТЕКА: «Аптека-хаб в Белгороде работает по адресу: ул. Губкина, д. 48А. Хаб расположен в оживленной части города, по соседству с остановками общественного транспорта и городской больницей. Площадь хаба 514,9 м2, из них 310 м2 занимает место для хранения товаров и 43 м2 приходится на аптечный пункт. Хаб рассчитан на обработку около 600 заказов в день. В штате тринадцать человек: шесть комплектовщиков, четыре курьера, заведующая и два фармацевта. По мере увеличения количества заказов штат может быть расширен. Заказы курьеры развозят на автомобилях, в теплое время года также могут доставлять их пешком и на самокатах».

Имеются противопоказания необходимо проконсультироваться со специалистом