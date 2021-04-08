Новые деревья высадят в сквере на Звездинке этой весной

Администрация Нижнего Новгорода составила перечень замечаний к состоянию сквера на улице Звездинке, которые подрядчик должен устранить по гарантии после недавнего благоустройства. В первую очередь планируется привести в порядок клумбы и восстановить ограждение, сообщили в мэрии.

В частности, в сквере дополнительно высадят 19 деревьев и разобьют цветники на площади 600 кв. м. Работы по высадке зеленых насаждений начнут в вегетационный период.

Сквер на Звездинке благоустроили осенью 2020 года. Стоимость контракта составила 32,2 млн руб. Однако к качеству работ и самой концепции у нижегородцев появились вопросы: там установили бетонные клумбы, которые нижегородцы сравнили с захоронениями, и взамен старого чугунного новый забор, который был некачественно смонтирован и сразу начал шататься. После зимы выяснилось, что новая ограда заржавела, а старые секции, которые хранились на складе муниципального дорожного предприятия РЭД на улице Салганской, украли.

Анастасия Еремина