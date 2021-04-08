Голикова заявила о замедлении снижения рождаемости

В 2020 году в России существенно замедлились темпы снижения рождаемости, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, в марте рождаемость в стране увеличилась на 15,2%.

«Удалось существенно замедлить темпы снижения числа рождений: с 8% в 2019 году до 3% в 2020 году»,— заявила вице-премьер на совещании о реализации посланий президента Владимира Путина Федеральному собранию (цитата по ТАСС). Она рассказала, что прирост рождаемости зафиксирован в 75 регионах России, в 38 регионах этот показатель выше среднего по стране.

В 2019 году в России запустили нацпроект «Демография». Его цели — рост продолжительности здоровой жизни и увеличение числа ее приверженцев, поддержка рождаемости и доступности соцобслуживания для старшего поколения. В 2019–2024 годах проект обойдется федеральному бюджету в 1,6 трлн руб.

В январе Росстат сообщил, что население России впервые за 15 лет снизилось более чем на 500 тыс. человек. По итогам прошлого года смертность в РФ выросла на 17,9% по сравнению с 2019-м. В совокупности с падением рождаемости рост числа умерших привел к увеличению показателя естественной убыли населения в стране более чем в два раза.

Подробности — в материале “Ъ” «Что естественно, то убыльно».