«Бизнес имеет много общего со спортом: если у вас нет цели достичь результата, не стоит и начинать»

Сегодня в Нижнем Новгороде проходит всероссийский Startup Tour — ежегодное мероприятие для технологических предпринимателей, позволяющее стартапам из регионов России выходить на федеральные и мировые рынки. Онлайн-трансляцию всех мероприятий программы можно смотреть на сайте startup-tour.ru. Участники проекта «Сколково», занимавшие призовые места в Startup Tour, рассказали, как им это помогло и зачем компаниям вообще заявлять свои разработки на конкурс

Андрей Заворин, основатель и генеральный директор компании iVoice Technology, финалист Startup Tour 2019 в Новосибирске

Компания специализируется на войс-технологиях, на продуктах с распознаванием речи.

В основном это отраслевые решения для телекома, образования, медицины, финансовой сферы. Участие в Startup Tour стало для нас полезным опытом. Мы не выиграли в финале, зато получили много новых контактов и хорошую сделку на конференции Startup Village. Такие мероприятия позволяют стартапам бесплатно получить качественную оценку проекта со стороны экспертов и более опытных игроков. Для тех, кто думает, участвовать им или нет, совет у меня один — нужно просто брать и делать. Ошибаться, даже проигрывать, но вставать и продолжать работать, думая, как сделать проект еще лучше. Бизнес имеет много общего со спортом: если у вас нет цели достичь результата, то не стоит и начинать. В спорте есть такое понятие: нужно участвовать во всех соревнованиях, потому что это тренировка. Startup Tour — высококвалифицированная тренировка с серьезными соперниками, лучшими в своем деле. Нужно использовать все возможности.

Ирина Турова, директор по развитию группы компаний «Форс», победитель Startup Tour 2020 в Красноярске

Мы производим оборудование для интенсификации процесса очистки воздушного потока сетей аспирации промышленных предприятий любой направленности.

Оно улавливает 99,9% производственной пыли и выбросов. Эта технология разработана на базе Алтайского государственного технического университета. Оборудование уникальное, но достаточно простое в эксплуатации и решает множество проблем с экологией. Несмотря на то, что проект нужный и классный, ему не пробить себе дорогу без узнаваемости, поэтому мы стараемся максимально показывать себя на всевозможных форумах. Но мало просто иметь крутую разработку, необходимо еще уметь ее красиво упаковать и представить. Startup Tour в этом смысле — отличная практика. Эксперты с мировым опытом расскажут, что думают о вашем проекте — на старте это очень ценно для разработчиков. И еще важно помнить, что инновация обязательно должна сочетать науку с коммерческой составляющей — приносить пользу людям и доход предприятиям, которые ее производят или используют.

Василий Дюрягин, управляющий партнер компании «Нараяма», финалист Startup Tour 2019 в Челябинске

Мы разработали наноструктурированное композитное покрытие для медицинских имплантов, формирующее максимальную толерантность организма к инородной части тела.

Процент отторжения у обработанных таким способом протезов крайне мал. Подобных технологий на тот момент не было ни у кого. Но реализовывать этот продукт мы не могли (зарегистрировать отдельно покрытие нельзя, ему необходим носитель), так что выбрали путь наименьшего сопротивления и стали производить стоматологические импланты. Проект живет и развивается: на сегодня получены разрешительные документы, запущено серийное производство, есть российские и европейские сертификаты на продукцию. Участие в конкурсе Startup Tour для нас было очень важно прежде всего из-за экспертизы: быстро, бесплатно, качественно можно получить представление о твоем продукте, о том, как видят его эксперты с международным опытом. А победить в конкурсе просто: нужно очень любить свой проект и сделать красивую презентацию, чтобы была видна вся его суть. Хотя в самом финале, конечно, все равно многое зависит от того, как ляжет монета.