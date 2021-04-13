Нижегородский этап всероссийского Startup Tour завершился победой тольяттинской компании «Армакс» с проектом «Функциональные активные протезы пальцев». Сооснователь и генеральный директор «Армакса» Артем Шмидт рассказал, как его протезы возвращают людям не только функциональность руки, но и уверенность в себе.



— Расскажите, в чем инновационность проекта? Чем он отличается от аналогов, много ли у вас в России конкурентов?

— У нас в стране делают только косметические протезы, активные тяговые протезы пальцев не изготавливаетбольше никто. Основное преимущество продукции — в низкой себестоимости и сроках изготовления.Со всеми зарубежными аналогами, включая косметические, нашипротезы почти втрое дешевле. Из-за того, что мы используем адаптивные технологии, то есть 3D-печать, мы можем снизить время изготовления до 3-5 дней полностью от снятия слепков до выдачи заказа клиенту.

Вес протеза — всего 14-20 грамм, он состоит из семи элементов, имеет два сустава, обладает большой подвижностью, устанавливается на руку без хирургического вмешательства. Протезы позволяют имитировать движения пальцев и восполнить, насколько возможно, подвижность и мелкую моторику отсутствующей конечности.

— Для чего вы участвовали в Стартап-туре? Прежде всего, ради победы?

— Главной целью нашего участия в Стартап-туре было привлечение внимания к проекту. Мы хотели показать, что в стране есть люди, которые занимаются именно такими протезами, привлечь инвесторов и развивать проект далее.Наши основные потребители — люди, которые работают на производстве и именно там получают травмы, а также жители северных регионов, теряющие пальцы из-за обморожения. На самом деле, аудитория обширна, потому что ты не можешь быть уверен, когда и как ты потеряешь ту или иную конечность.

Задача нашей компании — в первую очередь, социальная. Мы возвращаем людям с ампутациями функциональность утраченных конечностей, помогаем им быть уверенными в себе, социализироваться, не комплексовать. Мы преподносим протез как гаджет, как некое устройство, с помощью которого человек просто приобретает особенные свойства. Мы не зря покрываем протезы современными углеродными волокнами, так они выглядят более роботизированными.

— Вы находитесь в Тольятти, а победили в Нижнем Новгороде. Значит ли это, что вы планируете открыть в Нижегородской области филиал?

— У нашей компании было много клиентов из Нижнего Новгорода, но мы, подавая заявку, не привязывалиськ конкретному месту или дате. Просто посчитали, что можем поучаствовать. Но мы, безусловно, планируем открывать филиалы — не только в Нижнем Новгороде, но и в Казани, Мурманске, Краснодарском крае. В Москве или Санкт-Петербурге, конечно же — пока не определились, где именно.

Но в чем заключается еще одна наша инновация — очень важная, на самом деле, — протезы позволяют снимать мерки дистанционно. Мною разработана программа и методика замеров, позволяющаявысчитывать параметры. К другим протезистам обязательно надо ехать, люди тратят деньги и время, а в нашем случае речь идет об экономии средств. Но мы запустили производство индивидуальных косметических протезов, планируем начать разработку бионических протезов и силового протеза пальца из металла. И в этих случаях мы пока не можем дать такую возможность клиентам, поэтому будем делать замеры в филиалах, а производство подключим, скорее всего, на территории технопарка «Жигулевская долина» в Тольятти.

— У вас в соцсетях написано, что вы работаете в ювелирной мастерской. Это как-то связан с тем, что теперь вы делаете протезы пальцев?

— Да, я являюсь ее владельцем, работаю там уже 10 лет и обожаю эту индустрию в целом. Конечно, эти вещи взаимосвязаны. Все современные ювелирные изделия проектируются как 3D-модели с последующим выращиванием либо с помощью 3D-печати, либо с помощью фрезеровки на станке. Плюс не все берутся за разработку протезов пальцев, потому что это мелкий объект. Но мы с партнерами взяли на себя ответственность, занимаемся разработкой, и опыт в ювелирке позволяет это делать.

Но вообще идея с протезированием пришла из личного опыта. У меня отец получил травму левой конечности, повредил пальцы, и я был, конечно заинтересован в том, чтобы помочь своему отцу. Так и появился этот продукт, который в дальнейшем получил релизы, различные вариации и модификации. Лучше всего, когда проект не из пальца высасывается, а есть какая-то проблема, с которой столкнулся человек в повседневной жизни, и он с героизмом ее решает. Это лучшая мотивация.