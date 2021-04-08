Арестованный Анатолий Быков намерен баллотироваться в Госдуму Он считает, что столкнется с препятствиями, которые будут созданы «из-за боязни действующей власти»

Находящийся в СИЗО бизнесмен Анатолий Быков будет участвовать в выборах в Госдуму, сообщается в его аккаунте в Instagram. Ранее он через своего адвоката попросил жителей региона высказать свое мнение — стоит ли ему выдвигаться в качестве самовыдвиженца на выборы. При этом он планировал баллотироваться, если в его поддержку выскажутся около 28 тыс. красноярцев, что составляет 0,5% подписей избирателей в округе, необходимых для выдвижения.

Предприниматель считает, что столкнется с препятствиями, которые будут созданы «из-за боязни действующей власти». «Я хочу показать, как в нашем правовом демократическом государстве работает наша Конституция и реализуется выборное законодательство, в котором черным по белому закреплено право каждого избирать и быть избранным»,— говорится в аккаунте Анатолия Быкова.

Как сообщал “Ъ-Сибирь” адвокат Алексей Прохоров, коммерсант рассматривает вариант выдвижения по Дивногорскому одномандатному округу. Юристы уточняли, что законом не запрещено быть избранными в представительные органы власти лицам, которые имеют статус обвиняемого, подозреваемого, подсудимого.

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Анатолия Быкова арестовали весной в 2021 году. Ему вменяют в вину создание преступного сообщества (ст. 210), организацию нескольких заказных убийств (ст. 102 УК РСФСР и ст. 105 УК РФ) и другие тяжкие преступления. Предприниматель вину не признает. В настоящее время он находится в СИЗО. Рассматривать дело будет коллегия присяжных заседателей, отбор кандидатов в которую войдет 12 апреля.

Подробнее об обвинении в организации убийства — в материале “Ъ-Сибирь” «Окончательно и бесповоротно».

Екатерина Лукашевич