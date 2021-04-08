Краснодарских бизнесменов заподозрили в отмывании 2 млрд рублей

Министерство внутренних дел Адыгеи возбудило уголовное дело об отмывании 2 млрд руб. в отношении предпринимателей из Краснодара. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, двое краснодарцев 50 и 65 лет, являясь руководителями крупных компаний по производству и переработке сельскохозяйственной продукции, поручили наемным бухгалтерам перечислить похищенные у одного из банков 2 млрд руб. на счета аффилированных компаний, открытые в этом же кредитном учреждении. Подозреваемые действовали по предварительному сговору с не установленными следствием лицами.

Преступную схему выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции республиканского МВД при взаимодействии с ГУ ЭБиПК МВД России и Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по ЮФО.

Уголовное дело возбуждено по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Фигуранты в настоящее время находятся под подпиской о невыезде. В ходе следствия допрошено свыше 100 человек, проведено несколько десятков обысков и 9 экспертиз.

О том, как группу банкиров на Кубани обвиняли в отмывании 3,9 млрд рублей, читайте в материале “Ъ-Кубань, Адыгея” «Обналичка ушла в суд».

Наталья Решетняк, Краснодар