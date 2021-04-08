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Владимир Санкин

Фото: rod-pravo.org

СКР еще раз изучит дело уфимца, осужденного за убийство педофила

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства еще раз изучить материалы уголовного дела уфимца Владимира Санкина, осужденного за убийство мужчины, пристававшего к подросткам. Как сообщает пресс-служба СКР, следователям предстоит выяснить, «как региональным следственным управлением по Республике Башкортостан обосновывалась квалификация действий Санкина, какие смягчающие и отягчающие обстоятельства были установлены при расследовании, проанализировать обоснованность процессуальных решений, иные собранные доказательства» после выхода в эфир «на одном из федеральных каналов» программы, посвященной Владимиру Санкину. Кроме того, господин Бастрыкин поручил изучить и судимости умершего Владимира Зайцева, в том числе дело по ст. 135 УК РФ («Развратные действия»), которое было прекращенное в связи со смертью обвиняемого.

Напомним, 14 января Владимира Санкина признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ), и приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Приговор вынесен на основании вердикта присяжных. Следствие, а затем суд установили, что 30 января 2020 года мужчина встретил знакомых подростков, которые заявили, что к ним приставал 54-летний Владимир Зайцев, ранее судимый в том числе за изнасилование несовершеннолетнего. Владимир Санкин избил мужчину, тот умер в машине скорой помощи. На суде Владимир Санкин свою вину не признал, объяснив свои действия тем, что защищал детей.

Дело Владимира Санкина и вынесенный судом приговор неоднократно обсуждались в СМИ, некоторые люди называют приговор излишне жестоким, так как мужчина якобы защитил детей от педофила. При этом высшая мера по ст. 11 УК РФ предусматривает 15 лет лишения свободы.

Подробнее о приговоре — в публикации “Ъ” «Восемь лет за любителя детей».

Елена Чиркова, Уфа


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